Overrasket over kynismen på gården: - Beinhardt

Høstens Farmen-eventyr i 1922 var over like raskt som det startet for begravelsesagenten Dagny Vartdal (50) fra Hareid.

Etter en intens første uke på gården var det Vartdal som trakk det korteste strået, og ble valgt til førstekjempe.

Dette ble svært emosjonelt for 50-åringen, som flere ganger tok til tårene ved tanken på å velge en andrekjempe.

KLAR FOR KAMP: Friis og Vartdal var de første deltakerne i tvekamp under årets Farmen-sesong. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Valget falt likevel på Hanne Mathea Friis (22), da Vartdal mente det var henne hun hadde best sjanse for å slå. Tevkampen viste seg derimot til å bli tøffere enn 50-åringen først hadde antatt.

– Da hun på sitt andre kastet traff fire poeng skjønte jeg at det kom til å bli vanskelig, sier Vartdal til TV 2 rett etter tapet.

Var forberedt på å vinne

Vartdal innrømmer hun hadde stor tro på at hun kunne slå Friis, også etter 22-åringen fortalte hun hadde valgt tvekampgrenen øksekast. Vartdal hadde nemlig øvd på øks før dro inn på Farmen.

– Da hun sa hun hadde valgte øks så var jeg faktisk litt sånn: Ja, det er greit. Jeg har øvd en del på øks. Ikke en sånn type øks som det, men litt forskjellig andre typer økser. Men det er et sjansespill, sier 50-åringen.

Vartdal mener selv det ikke var noe hun kunne gjort annerledes for å endre utfallet, og sier hun hadde tro på at hun skulle vinne.

KLAR FOR Å VINNE: Vartdal trodde hun skulle ta seieren over Friis i øksekast. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Det så utrolig hårfint akkurat hvor du slipper øksa, så ... Jeg var egentlig veldig forberedt på at jeg skulle vinne den altså.

I tillegg så fikk Vartdal en ekstra takk fra Ivana Miric (28) før hun forlot gården for at hun ikke valgte henne til andrekjempe.

NY SJANSE: Vartdel mener hun ga Miric en ny sjanse på gården. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Jeg har gitt Ivana en kjempemulighet videre, og det vet hun. Så det takket hun meg veldig for da vi stod og holdt rundt hverandre. Jeg sa at nå var dette hennes sjanse, som har jeg gitt til henne. Den må hun bruke – og det gjør hun.

Hadde dårlig kjemi med storbonden

At Vartdal ble valgt til førstekjempe skapte sterke reaksjoner innad i gruppen. Engen forsvarte valget hennes med å si at hun og Vartdal ikke hadde blitt godt kjent, men at hun ikke tvilte på at hun var en fantastisk dame. Flere av de andre deltakerne viste raskt misnøye og tok til tårene etter valget.

Lasse Fredheim (22) tok Vartdal i forsvar, og mente valget var både «egoistisk» og «taktisk» ettersom 50-åringen hadde vist seg som et arbeidsjern på gården hele uken.

Førstekjempevalget kom ikke like overraskende på Vartdal selv. Hun var klar over at hun og Engen hadde hatt lite med hverandre å gjøre, og hadde derfor forberedt seg på å bli valgt til førstekjempe.

– Jeg fikk ikke helt god kjemi med storbonden. Litt fordi jeg var på et oppdrag som var langt vekke fra storbondehuset hele uka. Hun holdt meg litt på avstand i flere dager. Så jeg var ganske forberedt på det, at det kom til å bli meg eller en annen. Hvis det var en dame, så var det meg, forteller hun.

Mener de er glad for at hun tapte

Noe som derimot kom på overraskende på henne var hvor taktisk flere deltakere begynte å tenke allerede i uke én.

– Det overrasker meg at vi skulle begynne så knallhardt å tenke taktisk ved første valg, første uka. Jeg hadde tenkt at det skulle gå litt mer på arbeidsmoral, eller den som var viktigst å beholde i gruppa. Men jeg forstår jo valget hennes.

OVERRASKET: Vartdal forteller hun er overrasket over hvor taktisk spillet ble allerede i uke én. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Grunnen til at Vartdal forstår valget til Engen er at hun mener flere av damene, storbonden inkludert, er glad for at hun nå er ute av Farmen.

– Hvis hun har ambisjoner om å komme langt, så vet jeg at jeg er en stor konkurrent. Så både Stine og sikkert mange andre jenter er glad for at jeg er vekk tenker jeg, sier 50-åringen.

– Jeg har jo jobbet på tungt prosjekt denne uka, så det er nok ganske mange jenter som har sett at jeg er sterk. Jeg tror ingen ville hatt meg som andrekjempe, konkluderer hun.

