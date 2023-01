Overrasket over egen reaksjon: – Jeg kjente på «slakteskam»

Deltakerne som entrer Farmen-universet gruer seg ofte til en spesiell hendelse, nemlig slakting. Også i denne sesongen av Farmen kjendis ble det slakt.

I tirsdagens episode får deltakerne vite at en gris skal slaktes. Deltakerne Christopher Mørch Husby (33), Aleksander Sæterstøl (27) og Aurora Gude (30) valgte å ikke være tilstedet under avlivningen.

– Jeg skjønner ikke hva som er poenget med å drepe en gris. Det er jævlig unødvendig, sier Sæterstøl samtidig som han tørker tårer fra fjeset.

Flere av deltakerne som var til stedet tok også til tårene, og klarte ikke ta del av resten av prosessen. En av dem som var delaktig, og ble svært overrasket over egen reaksjon, var influenseren Malin Nesvoll (33).

– Det å være med på slaktingen gikk litt for bra, sier Nesvoll til kamera i episoden.

OVERRASKET: Malin forteller at hun ble overrasket over sin egen reaksjon på slakten. Foto: Anton Soggiu

– Jeg hadde ikke tid til å føle

Etter at grisen ble avlivet, skulle deltakerne gjøre den gjenværende prosessen. Nesvoll var en av dem som ønsket å være med på slakten, for å se hvordan maten vi spiser i 2023 havner i frysedisken på butikken.

Til TV 2 forteller Nesvoll at hun har sett flere tidligere Farmen-sesonger, og visste at som regel innebærer ett av ukesoppdragene slakt.

– Jeg har alltid trodd at jeg ville være en dem som gråter, så fikk jeg i oppgave å være med Trond på slakten. Da gikk jeg inn i en slags rolle, sier hun i videoen til TV 2.

Influenseren forteller at slakting er svært tidskritisk, og det er viktig at kjøttet behandles riktig og fort. Derfor hadde hun ikke tid til å tenke noe særlig over prosessen.

– Jeg gikk inn i en slags modus, hvor jeg bare hadde fokus på de oppgavene jeg skulle gjøre. Jeg var mest opptatt av det, og tror det er derfor jeg ikke gråt. Jeg så i sidesynet at folk gråt og sånn, men jeg hadde ikke tid til å føle – jeg måtte bare gjøre, sier hun.

SLAKTESKAM: Malin forteller hun kjente på slakteskam på gården. Foto: Anton Soggiu

Kjente på «slakteskam»

Nesvoll forteller at det var etter den tidskritiske delen hun fikk en reaksjon hun ikke var forberedt på.

– Det var da jeg kjente på mestringsfølelsen, og adrenalinet som pumpet i kroppen. Det var det som gjorde at jeg fikk helt overtenning. Nå som jeg ser det, så tenker jeg «herregud, det der var voldsomt!», sier 33-åringen om egen reaksjon i episdeon.

33-åringen sier at det den var samme følelse hun kjente på dagen etter slakten. Hun følte det på det hun definerer som «slakteskam».

– Den «slakteskammen» kom og veltet over meg som en flodbølge. Jeg tror jeg ble litt redd for at det ikke var verdig nok for dyret.

Til tross for en følelse av «slakteskam», syns hun det var fint å få tilbakemeldinger på at hun hadde gjort en god jobb.

– Jeg følte meg modig og tøff. Det føltes også viktig siden jeg spiser kjøtt til vanlig. Det var både bra og nyttig å få se realiteten av slakt, og den indrefileten som ligger i kjøledisken, sier hun og legger til:

– For meg var det en ydmyk opplevelse.

Nesvoll forteller så at hun kunne deltatt i slakting igjen hadde hun fått muligheten.

– Jeg føler jeg må stå inne for det siden jeg spiser kjøtt. Men jeg ville kanskje ikke gjort «dette» igjen, avslutter hun og referer til da hun tok blodet i ansiktet.

