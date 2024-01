Overrasket i talen: – Jeg hadde trodd det skulle være plass til en gud

Klokken 15.00 talte kong Frederik til det danske folk for første gang. Talen var av det moderne slaget.

Dronning Margrethe (83) har abdisert, etter 52 år på tronen, og Danmark har dermed fått en ny monark.

Kronprins Frederik (55) har dermed blitt Kong Frederik X.

Det var ingen kroning, slik som det eksempelvis er i Storbritannia. I Danmark var seremonien mer minimalistisk. Alt som skjedde var at kongen ble utropt av statsministeren.

De to kom ut på balkongen på Christiansborg Slott. Der hilset kong Frederik på det danske folk for første gang etter at han fikk ny tittel.

Den nyutropte kongen holdt en tale, hvor han og avsluttet med sitt valgspråk. Valgspråket har vært en del av monarkens rolle i over 500 år.

– Jeg vil, på vegne av kongerike, gi dronning Margrethe en dyptfølt takk, sa statsministeren Mette Frederiksen (46) fra balkongen.

Deretter sa hun at kong Frederik «er en konge vi stole på».

Hyllet moren i talen

Kong Frederik tok ordet etter at statsminister var ferdig. Han snakket varmt om moren:

– For alltid vil hun bli husket som en regent utover det vanlige.

Han poengterte også at han tar ansvaret han har blitt tildelt på alvor.

– Det er et ansvar jeg tar på meg med respekt, stolthet og stor glede.



Se hele talen til Kong Frederik i videovinduet øverst i saken.

HYLLEST: Det var feststemning da kong Frederik X gikk ut på balkongen. Foto: NTB

Moderne valg

«Alle» har spekulert i hva som skulle bli valgspråket til den ferske fyrsten. Noen har trodd at han skulle videreføre morens valgspråk, som var «Guds hjelp, Folkets kjærlighet, Danmarks styrke»



Fasit ble:

«Forbundne, forpliktet, for Kongeriget Danmark.»



– Jeg hadde trodd det skulle være plass til en gud i valgspråket. Det ble det ikke, sa TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen (25) i TV 2s spesialsending på TV 2 Nyheter.

Schulsrud-Hansen forklarte at det var et overraskende valgspråk, nettopp fordi det ikke ble nevnt noe om den kristne tro.

– Det er et mer moderne valgspråk enn de andre monarkene har hatt, forklarte Harald Stanghelle, som i likhet med Schulsrud-Hansen gjestet TV 2s spesialsending.

Stanghelle, som tidligere har jobbet som Aftenposten-redaktør, mener valgspråket er en variant av «Alt for Norge».

Schulsrud-Hansen er klar på hva som blir den viktigste rollen til kong Frederik X.



– Han skal være den som samler Danmark, og som representer Danmark utad.