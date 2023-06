Overrasker på kjendisfest

Saken oppdateres!

Artister og andre personligheter samles torsdag til den årlige bransjefesten arrangert av plateselskapet Universal.

En av de oppmøtte var artist Carina Dahl (37) som kom med en liten avsløring.

Til tross for at hun er aktuell med låten «Best på fest», forteller nemlig hun til God kveld Norge at hun har en pågående edru-uke.

– Og det er rett og slett fordi det er så mye som skal skje fremover, sier Dahl og nevner blant annet bryllup.

Artist og sjaman Durek Verrett var også blant gjestene, men var klar på at forventningene ikke var store:

Artisten er klar på at det er helt topp med alkoholfri drikke, men at hun for anledningen ikke vil informere de andre gjestene om hennes edruelighet.

Alexandra Joner (33) var meget klar for både kvelden og sommeren.

Etter bruddet med Runar Vatne har hun deltatt på en rekke arrangementer, men har ikke før nå stilt opp for intervjuer med presse.

– Jeg synes det går bra jeg, det går ikke an å klage, det er pent vær og sol, sier hun kort om tiden etter bruddet.



Alexandra Joner er klar for å være singelsommer. Foto: God kveld Norge

Hun og Vatne var samboere i en villa på Frogner, men etter bruddet kjøpte hun seg leilighet i bydelen St. Hanshaugen.

– Jeg har reist mye, så det er et totalt kaos, sier Joner om leiligheten, og legger til at hun foreløpig er litt usikker på hva som er hennes interiørstil.