Overrasker med livmor-påstand – eksperten reagerer

I et nytt intervju med talkshowvert Stephen Colbert hevder Nicolas Cage (59) at han kan huske å ha vært i mors livmor.

– Hør her, jeg vet at dette høres veldig absurd ut, og jeg vet ikke om det er ekte eller ikke, men noen ganger tror jeg at jeg kan gå helt tilbake til livmoren og føle at jeg kan se ansikter i mørket eller noe, svarte Cage etter å ha fått spørsmål om sine aller første minner.



– Jeg vet at det lyder kraftig abstrakt, men det virker på en eller annen måte som om det kanskje skjedde, forteller skuespilleren.

– Det har jeg ikke noe mye tro på, slår nevropsykolog Jens Egeland fast.

Eksperten: Disse minnene forsvinner

Cage har gjennom sin karriere blitt litt av et fenomen, både for det mange mener er herlig overdrevent skuespill, og for sine uttalelser i intervjusammenheng.



Egeland forsker på hukommelse, og sier at det er veldig sjelden at barn husker noe før tre og et halvt års alderen.



– Det skyldes at man i utviklingen på en måte «skifter» operativsystem. Man begynner å tenke annerledes når språket kommer inn og revolusjonerer hvordan vi fungere kognitivt, og da opprettholder vi ikke selvbiografiske minner fra tiden før det.

Cage la imidlertid til at det kanskje var lyder og ikke nødvendigvis ansikter han kan ha husket fra den tiden.



– Jeg vet ikke engang om jeg husker å ha vært i livmoren, men den tanken har streifet meg, svarte Cage under det lystige intervjuet.



Latterliggjøres

På Twitter har flere reagert på seansen. Der får han både ros for å være morsom, mens mange gjøner med livmor-uttalelsen og mener at han lyver.

«Det mest normale Nicolas Cage-sitatet», kommenterer en på Twitter.



«For å være ærlig så tror jeg faktisk han kanskje forteller sannheten. Han er en rar fyr», skriver en annen bruker.



Enkelte hevder også at de selv husker ting fra spedbarnstiden.

– Aldri hørt om lignende

Egeland sier at man kan ha lært å like ting fra tidligere opplevelser, men at det ikke betyr at man husker det.

– De fleste mennesker synes at bevegelsen av bølger og 40 desibel lyd virker beroligende og behagelig - og det er sannsynligvis læring fra tiden i livmoren. Men vi husker det jo ikke eksplisitt, så det er jeg skeptisk til.

– Du har aldri hørt om noe lignende før?

– Nei, svarer Egeland.

Videre sier han at teorien om skifte av operativsystem har stått veldig sterkt i psykologien tidligere, men at den nå utfordres noe av ny forskning.

Jens Egeland er spesialist i nevropsykologi og forsker på hukommelse. Foto: Knut Dalen

– Det har vært noen studier som sier at det er mulig for noen å huske hendelser tilbake til to og et halvt års-alderen, men det er sjeldent. Et annet fenomen er at dette skiftet skjer gradvis.

Nevropsykologen henviser til undersøkelser av tenåringer i aldersgruppen 12 og 16 år. De tidligste minnene til 12-åringer strakk seg tilbake til rundt 40 måneder, mens for 16-åringer var det fra 52 måneder.



– Så slettingsprosessen varer litt lenger enn man trodde før - altså er glemsel av tidlige barndomsminner en pågående prosess som strekker seg helt frem til tidlig voksenalder.

Egeland avslutter med å poengtere at minner gjenskapes og bearbeides til enhver tid, og at det derfor kan bli uklart å skille hva man selv husker og hva man har blitt fortalt om en hendelse.