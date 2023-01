Overraskelsesbesøk på Farmen kjendis: – Ville ikke la henne gå

I potensielt seks uker skal deltakerne leve i Farmen kjendis-bobla. De ser kun til hverandre og har ikke mulighet til å kommunisere med omverdenen.

I onsdagens episode av Farmen kjendis fikk deltakerne et overraskelsesbesøk. Da de så skikkelser langt ute i det fjerne, var det flere som ble bekymret.

Det ble dog flere positive reaksjoner da de så hvem som faktisk var på vei mot dem.

Skjønte ikke hvorfor

Flere var nemlig redde for at det var utfordrere som ankom gården, eller at de skulle få en oppgave.

– Jeg tenkte: «Å nei, nå er det slutt på belønningen og kosen vår allerede». Nå får vi en ny oppgave som involverer folk fra bygda, rundt Steinsjøen gård, sier programleder Elin Tvedt til TV 2.

Dette viste seg ikke å stemme. Det var nemlig deltakerne på Torpet kjendis som kom på besøk. Gården til Erik Sæter (26), Eli Kari Gjengedal (51) og Ingeborg Myhre (47) ligger kun et stykke unna deres egen gård.

På Torpet har de utslåtte deltakerne mulighet til å kjempe seg tilbake til Steinsjøen gård. I tillegg får vinneren av Torpet bli med resten av gjengen på Farmen, når den tid kommer.

Da Torpet kom på overraskelsesbesøk, kjente flere av deltakerne hverandre fra før, blant andre Gjengedal og Tvedt.

– Jeg skjønte ikke hvorfor hun kom. Hun kunne ikke være utfordrer, for hun hadde vært med før. Det tok litt tid før jeg forsto at vi var så heldige å møte Torpet, forteller Tvedt.

Hadde en anelse

Venninnene ble glade for å se hverandre.

– Jeg ble så inderlig glad for at jeg kunne klemme på den beste dama. Jeg ville egentlig ikke la henne gå, sier Tvedt.

De har kjent hverandre i 20 år gjennom værjobben i TV 2. De har lært hverandre opp når begge har sluttet og begynt i jobben, og til slutt jobbet de sammen.

– Jeg hadde en anelse om at hun var på Farmen, for hun ringte meg for tips og råd tidligere på året, før hun hadde bestemt seg for å delta. Men hun visste ikke at jeg var på Torpet, så det var så gøy da hun så at jeg kom labbende, forteller Gjengedal.

Tvedt og Gjengedal var ikke de eneste som kjente hverandre fra før. Erik Sæter og Aleksander Sæterstøl ga hverandre en stor klem da de så hverandre.

Tårevått møte

Torpet-deltakerne møtte Farmen med en stor gryte rømmegrøt. Gjengedal forteller at til tross for at de koste seg, var det også noen tårer som ble felt.

– Gud, for en sliten gjeng det var vi møtte i skogen. Mange gråt og var helt utmattet, forteller hun.

Se videoen under av det tårevåte møtet.

– Jeg følte nesten at jeg var mor som kom hjem til den svære ungeflokken sin, etter å ha latt dem være alene. Så har alt gått rett i dass mens jeg var borte. Jeg øste ut råd i hytt og gevær for å motivere og gi dem en ny «boost».

Fikk en ny motivasjon

Gjengedal forteller at hun fikk en ny motivasjon av å treffe Farmen-gjengen.

– Vi fikk en ny giv og mye å snakke om de neste dagene. Ikke minst visste vi hvem som eventuelt ville komme traskende inn til oss etter hvert.

Hittil er det Espen PA Lervaag som har kommet inn på Torpet fra Farmen, etter han røk ut i den første tvekampen. Han trakk seg derimot etter én natt på gården.

Se Torpet kjendis mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Play.