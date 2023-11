Overøses med gratulasjoner etter overraskende innlegg

Hotellarvingen skriver nemlig til sine over 25 millioner Instagram-følgere at hun er «takknemlig for sin lille jente», og deler samtidig et bilde av et rosa antrekk hvor det står «London» på genseren.

Hilton avslørte i januar i år at hun hadde blitt mamma for første gang til sønnen som har fått navnet Phoenix.

Senere opplyste hun til nettstedet People at hun og ektemannen Carter Reum fikk sønnen gjennom surrogati.

Hilton har delt flere koselige oppdateringer under festdagen i USA. Hun har blant annet skrevet at dette året har gitt henne så mange fantastiske velsignelser, og at det mest utrolige er å ha blitt mamma.

Nå tolker flere hennes nyeste innlegg dithen at hun er blitt mor til to.

På rundt to timer har over 250.000 kommentert hennes siste innlegg, hvor hun gratuleres for å ha blitt mor til en jente.

Hiltons tante og reality-profil Kyle Richards og modell Naomi Campbell er blant dem som har sendt sine gratulasjoner. Sistnevnte skriver: «Velkommen, London», etterfulgt av tre rosa hjerte-emojier. Hilton har takket for gratulasjonen og gjentar at hun er «takknemlig for sin lille jente».

Kjendisen delte også et bilde av sønnen på Instagram story, og skrev at han er «storebroren».