Over 300 skuespillere truer med storstreik – slik går det utover deg

STREIK: Serier som «The Last of Us», «Euphoria», «The Handmaid's Tale» og «The White Lotus» er få av mange serier som blir påvirket av streiken. Foto: HBO NORDIC

Venter du i spenning på en ny sesong av favorittserien din? Nå kan det nemlig ta lengre tid enn planlagt – ettersom en skuespiller-storstreik kan forhindre innspillinger.

Tidligere omtalte TV 2 at flere tekstforfattere i Hollywood har gått ut i streik, og at enkelte produksjoner har blitt satt på pause. Mer enn 11.000 tekstforfattere bak store produksjoner som «Stranger Things», «Cobra Kai» og «Yellowjackets» måtte stoppe produksjonen, helt frem til streiken var over.



Men nå har det tatt en ny vending i saken. Nå truer også store Hollywood-stjerner med å gjøre som sine forfattere, og tiden renner ut.

Krever økt lønn

Og det er ikke ofte slikt skjer i stjernenes by.

Sist gang det var streik samtidig fra de to fagforeningene som representerer både skuespillerne og tekstforfatterne, var for 60 år siden.

STREIK: Medlemmer av SAG-AFTRA og Writers Guild of America som streiker utenfor Paramount Studios i Los Angeles. Foto: MIKE BLAKE

Kontrakten mellom Screen Actors Guild-American Federation of Radio and Television (SAG-AFTRA) og Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) gikk ut onsdag 12. juli, men de kom ikke til en enighet.

Det melder flere medier torsdag formiddag, blant andre CNN og NBC News.

TRUER MED STREIK: Over 300 skuespillere, blant andre Jennifer Lawrence, Meryl Streep og Keke Palmer truer med streik i et brev fra SAG-AFTRA. Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM/CJ Rivera/AP/Jon Kopaloff/AFP

Fagforeningen SAG-AFTRA representerer nemlig over 160.000 skuespillere, journalister, verter, stuntartister og andre mediefolk. Store navn som Jennifer Lawrence, Meryl Streep og Keke Palmer er blant de 300 skuespillerne som truer med streik, meldte Rolling Stone i slutten av juni.

Hollywood-skuespillerne krever blant annet økt lønn, inntekt fra strømmekanalene og beskyttelse mot følgene som kunstig intelligens kan få for bransjen.

Kan vare helt ut året

Nå er store Hollywood-stjerner klare til å gå til streik dersom det ikke lyktes partene å oppnå en avtale etter flere uker med forhandlinger.

Om skuespillerne faktisk skal gå ut i streik, skal endelig stemmes over torsdag morgen lokal tid i USA. For oss vil det si at en avgjørelse ikke blir tatt før ut på kvelden i norsk tid.



Men hvordan går dette utover deg?

CNN meldte at streiken allerede har stoppet produksjonen av de største filmene og programmene, men hvis skuespillerne også deltar – kan den vare helt til slutten av året.

Dette er noen av titlene som påvirkes

Er du en storfan av superheltfilmer og ventet i spenning på Marvels «Blade», «Thunderbolt» og «Wonder Man», må du nok vente lenge.

De meldte tidligere at produksjonen har blitt satt på vent etter at tekstforfatterne gikk ut i streik – men nå er det uvisst hvor lenge den kan være hvis skuespillerne også deltar.

«BLADE»: Marvel-filmen «Blade» med Mahershala Ali blir satt på vent. Foto: Richard Shotwell/Scanpix

Men listen stopper ikke der.

«The Last of Us» og «The Handmaid's Tale» er også store produksjoner som blir påvirket av streiken, i tillegg til den nye sesongen av favoritten «The White Lotus».

«THE LAST OF US»: Storfavoritten «The Last of Us» med Pedro Pascal og Bella Ramsey blir satt på vent. Foto: AP/NTB

Hvis du er en av mange som venter på den tredje sesongen av HBOs storfavoritt «Euphoria», meldte flere medier at den ble utsatt til 2025 på grunn av streiken.

Nå er det uklart om den blir lenger dersom de ikke kommer til en enighet.



«EUPHORIA»: Sesong tre av HBOs storsuksess «Euphoria» med store navn som Alexa Demie, Hunter Schafer, Maude Apatow, Zendaya Coleman, Barbie Ferreira og Sydney Sweeney blir satt på vent. Foto: Jordan Strauss/Scanpix

Produksjonen bak «Family Guy» og «American Dad» har også gått ut i streik.

Sist gang tekstforfattere i Hollywood gikk ut i streik var i 2007, noe som pågikk over 100 dager. Det kostet California svimlende to milliarder dollar – noe som tilsvarer rundt 20 milliarder kroner. Det meldte Reuters.

Det er uklart hvor mye det kommer til å koste hvis store skuespillere også deltar i streiken, men da det først «kun» var forfatterne, kostet det 30 millioner dollar om dagen.

Nå har streiken pågått i fire uker – men den endelige avgjørelsen skal tas senere torsdag kveld.