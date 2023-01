Oskar Westerlin tar avstand fra hatkommentarer

Lørdag kveld sendte VGTV humorshowet «Rikets Roast». Tidligere hockeyspiller Erik Follestad var kveldens hedersgjest, og ble «roastet» av kollegaer og venner. Det ble derimot Martha Leivestad som mottok stormen i ettertid.

I dagene etter at showet ble sendt på VGTV har en rekke videoklipp blitt lagt ut på TikTok. Hatkommentarene under videoen fra Leivestads roast gikk så langt at VGTV måtte stenge kommentarfeltet.

Roasting Roast er en humorsjanger som stammer fra USA. En roast er en spøkefull seremoniell hyllest, der en tilstedeværende hedersgjest får servert humoristiske fornærmelser gjennom en rekke taler fra venner, kollegaer og andre. Et underliggende premiss er at hedersgjesten klarer å ta vitsene med selvironi, og ikke som seriøs kritikk eller fornærmelser.



– For enkelt å si det er «mine» følgere

I gårsdagens episode av NRK podkasten «Med all respekt» omhanldet store deler av samtaleemnet «Rikets Roast».

Der snakket de om Westerlins følgerskare, og om mulig det er de som står bak flere negative kommentarer. Samtidig poengterte de at de tuller og ikke ønsker å kaste Westerlin under bussen. Westerlin deltok selv på roasten av Follestad.

Til God kveld Norge sier Westerlin at han ikke fikk med seg alle hatkommnetarene rettet mot Leivestad før kommentarfeltet ble stengt.

Han vil dermed ikke uttale seg vedrørende hvem som står bak kommentarene.

– Jeg synes det blir for enkelt å si det er «mine» følgere, for det vet man ikke. Det er heller et generelt problem på Tiktok.

Westerlin mener problemet ligger i den generelle unge målgruppen som sprer netthets. Det tar han selvfølgelig avstand fra, skriver han på melding til God kveld Norge.

– Martha var den morsomste roasteren, og jeg er stolt av å være hennes kollega. Det er dødskjipt å høre at hun får så mye hat, det fortjener hun ikke.

Vil roaste på lik linje

Leivestad selv sier at hun har opplevd å få hets i mange år. Forskjellen mener hun blir veldig tydelig når hennes mannlige kolleger kan ha åpne kommentarfelt, mens hennes må stenges.

I tillegg skriver komikeren i et innlegg på Instagram at hun synes det er synd at hun ikke kan roaste på lik linje med de andre komikerne uten å få hatefulle kommentarer i ettertid.

– Ikke nytt for meg dette, men jeg ville egentlig bare si at det er dritkjedelig og dritkjipt, skriver Leivestad.

Sa nei til Roast

Komiker Trine Lise Olsen synes det er kult at flere av guttene i bransjen hever stemmen og sier ifra. Hun mener det er nettopp det som skal til for at det skal bli en ordentlig endring for kjønnsforskjellene i humorbransjen. Komikeren mener at dette heller ikke er noe nytt for komikerne.

– Jeg ønsker ikke delta på Roast på grunn av slike hendelser. Jeg vil ikke ta slike kamper lenger, fordi jeg ikke orker å stå i «etter-stormene», skriver hun på melding til God kveld Norge.

På Instastory har hun også vist støtte til Leivestad:

«Du er badass! Jeg digger deg og heier videre».

I en kommentar gjennom sin pressekontakt forteller Leivestad at hun er redd for at nye talenter styrer unna humorscenen. Hun synes det er utrolig kjedelig at en liten gruppe ødelegger for så mange.

– Det verste blir om nye talenter ikke tørr å prøve seg på humor, fordi hatet blir for mye, sier Leivestad i pressemeldingen.

KAMPER: Trine Lise Olsen ønsker ikke å delta på Roast da hun ikke vil stå i slike kamper i ettertid. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk

– Det er flaut å vitne til

Johanne Massey (21) har også lagt merke til at kvinnelige komikere får mye mer hets i forhold til mannlige.

Den unge komikeren mener at det ikke er fordi de er mindre morsomme, men fordi de tør å være drøye på lik linje med menn.

– Hvorfor folk føler seg truet av det vet jeg ikke. Det er uansett flaut å være vitne til, sier Massey til God kveld Norge.

Selv håper hun at det blir endringer i fremtiden og synes det er rørende å se hvor mye støtte Leivestad har fått av komediebransjen.

– Jeg håper folk kan bli bedre på å ikke se kjønnet, men underholdningen.

UNG: Den unge komikeren Johanne Massey publiserer for det meste sketsjer og parodier på sine sosiale medier-kanaler. Foto: God kveld Norge

– Jeg blir flau på deres vegne

Mandag kom Erik Follestad selv ut med en klar oppfordring til de som kommer med hatkommentarer til kollegaen.

«Martha er en av de morsomste og snilleste personene jeg kjenner, og hun var best på den roasten! Hun herjet med alle og jeg lo meg i hjel. Rett og slett en kjempekveld. Men hva faen gir dere rett til å lage fake kontoer og spre den dritten deres under videoer av henne i etterkant?» skriver Follestad på Instagram.

Han påpeker at han ikke pleier å være seriøs, eller å ta opp ting, men at det nå er på tide å si noen ord.

Follestad mener at roast er humor, og alt er sagt med glimt i øyet. I motsetning til det han mener flere holder på med nå i kommentarfeltene.

«Hvis dere er mine seere, så vil jeg faen ikke at dere ser på.»