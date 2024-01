Oskar Westerlin røper: – Nå er jeg singel

Helt siden i fjor sommer har det versert rykter om at tiktoker og tidligere «Forræder»-deltaker Oskar Westerlin (25) har funnet tonen med milliardærarvingen Sophie Stray Spetalen (20).

Det etter at hun ofte dukket opp i Westerlins sosiale kanaler, og gjentatte ganger har duoen vært å se sammen på rød løpere.

De har for øvrig aldri bekreftet at de er i et forhold.

Westerlin har imidlertid svart kryptisk rundt sivilstatus.

– Kommer litt an på hvem man.. ehhh... neeei, eehh. Jo, jeg er singel, men kjærlighetslivet går greit, uttalte han til God kveld Norge i oktober i fjor.

Nå forteller Westerlin at han er singel.

– Vi var sammen



Det er i hans egen stream på Twitch, en direktesendt videostrømmingssplattform, at han avslører at han har vært i et forhold.

Mot slutten av streamen har 25-åringen nemlig en liten spørsmålsrunde med alle som følger med, hvor han får følgende spørsmål:

– Er du sammen med Sophie?



– Det er jo et spørsmål som går igjen, jeg kan ta det, svarer han og røper:

– Vi var sammen, men det er vi ikke nå lengre. Så nå er jeg singel.

God kveld Norge har vært i kontakt med Oskar Westerlin, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere. God kveld Norge har også forsøkt å komme i kontakt med Sophie Stray Spetalen, foreløpig uten hell.

DUKKET OPP: Oskar Westerlin og Sophie Stray Spetalen dukket opp sammen, da Alexandra Joner inviterte til halloweenfest i oktober i fjor. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Brudd etter sju år

Westerlin ble singel i januar i fjor, etter å ha vært sammen med Victoria Røed Weinberger Torjussen i sju år.

I en episode av podkasten «Kontoret», som han hadde med kompisen Snorre Klanderud (28), åpnet han om singeltilværelsen og bruddet.

– Jeg har aldri vært gjennom et brudd. Det er jo en stor overgang når man har vært sammen i sju år, og så er man plutselig alene, sa han den gang.



Torjussen uttalte til TV 2 at det var et «naturlig» brudd.

– Og ikke noe voldsomt som hadde skjedd, men heller det at vi hadde vokst fra hverandre, forklarte hun.

Kort tid etter bruddet dukket det også opp romanserykter rundt Westerlin og influenser Sophie Elise Isachsen (28). Årsaken bak var etter at en video av duoen som kysset ble delt på sosiale medier.