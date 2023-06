Oskar Westerlin har opprettet Spleis – nå skal han sykle fra Oslo til Bergen

SYKLER FOR EN GOD SAK: Lørdag morgen skal Oskar Westerlin legge ut på en 540 kilometer lang sykkeltur fra Oslo til Bergen. Foto: NTB, Instagram/@oskarwesterlin

Lørdag morgen skal influenser Oskar Westerlin etter planen starte på strekningen Oslo-Bergen, på to hjul. – Jeg håper syklingen og Spleisen kan være med på å øke bevisstheten rundt et veldig viktig tema, sier han.

Sommeren nærmer seg med stormskritt, og med sommer kommer sol. Det har influenser Oskar Westerlin (25) nå tenkt til å utnytte for en god sak.

Denne uken delte Westerlin med sine 139.000 følgere på Instagram, at han ikke bare skal sykle Oslo-Bergen, men at han i tillegg gjør dette i samarbeid med Kreftforeningen.

«Jeg hadde opprinnelig planlagt å sykle sykkelrittet «Styrkeprøven» fra Trondheim til Oslo, men jeg har heller bestemt meg for å teame opp med Kreftforeningen for å ha fokus på hudkreft og hvor viktig det er å smøre seg», skriver han på Instagram.

– Folk er sjenerøse



Han forteller at mange til vanlig følger sykkeltreningen hans på sosiale medier, og at han derfor fant ut at han ville gjøre noe positivt ut av det.

Dermed slo han seg sammen med Kreftforeningen og opprettet en Spleis tidligere denne uken.

Fredag er det kommet inn over 85.000 kroner på Spleisen, der pengene går utelukkende til Kreftforeningen.

– Responsen har vært veldig bra. Det er utrolig mange som deler og donerer. Jeg håper syklinga og Spleisen kan være med på å øke bevisstheten rundt et veldig viktig tema, sier han.

Han sier at folk er sjenerøse og at det er mange som vil bidra. Westerlin blir ikke overrasket om de når 100.000 før lørdagens sykkelritt starter.

– Alt hjelper, og man skal ikke donere penger man ikke har. Men, om man har en tikroning til overs så håper jeg man kan donere til en god sak som dette.



Westerlin har selv lovet at han for hver kilometer han sykler, vil donere 100 kroner til inntekt for Kreftforeningen.

– Det er viktig at jeg bidrar selv også, og ikke bare krever at følgerne mine skal gjøre det. Det er en viktig sak.



Har lært på den harde måten

Influenseren innrømmer at han kanskje har slurvet vel mye med solkrem tidligere.

– Jeg fikk veldig mange tilbakemeldinger på at jeg syklet langt uten å bruke solkrem, og fikk lære det på den harde måten. Litt på tull har jeg tenkt at «rødt blir til brunt», noe jeg nå har skjønt er en veldig dum måte å se på det på, sier han til God kveld Norge.



Westerlin forteller at han tror mange unge er litt som han selv har vært – de er ikke så opptatte av solkrem og solbeskyttelse.

– Man er kanskje bare opptatt av å bli brun, og det er potensielt livsfarlig. Det er viktig med fokus på alle krefttyper, men jeg tror særlig at hudkreft er noe unge vet for lite om, sier han.



Kreftforeningen heier på Westerlin

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, sier til God kveld Norge at det gjerne er slik at man blir brent mens man ikke aktivt går inn for å sole seg.



– Som når man er aktiv ute, for eksempel sykler. Å bli solbrent øker risikoen for føflekkreft og annen type hudkreft, sier hun.

Generalsekretæren påpeker at kunnskap om sol og solbeskyttelse bidrar til at folk endrer solvaner.

– Derfor har vi en Solsmart-kampanje der vi er ute blant folk over hele landet i sommer, legger Ross til.

HEIER PÅ WESTERLIN: Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadsvold Ross, heier på Oskar hele veien fra Oslo til Bergen. Foto: Jorunn Valle Nilsen

Generalsekretæren i Kreftforeningen forteller at de er glade for at Westerlin har lært av egne erfaringer og bruker stemmen sin til å spre viktig kunnskap om betydningen av solbeskyttelse.

– Vi heier på Oskar hele veien fra Oslo til Bergen! At Oskar når ut til en ung følgerskare med et viktig budskap om å beskytte seg i sola, er veldig bra. Hudkreft er en kreftform som kan forebygges ved å ha gode solvaner, og Oskar bidrar til at veldig mange flere unge som ellers ikke ville ha tenkt på det, nå blir bevisste på solbeskyttelse, sier hun til God kveld Norge.