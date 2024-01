Oskar Westerlin dro inn over 100.000 på ett døgn: – Sprenger alle norske skalaer

Amerikanske Kai Cenat (22) tok abonnent-rekord i fjor. Etter en 30 dagers lang direktesending endte han opp med 306,621 abonnenter på Twitch.

Rekorden for lengste «subathon» er over to år. Den holder brukeren Emilycc - som fortsatt streamer.

Personen som både har den mest sette streamen noensinne, og flest samtidige seere, er spanske Ibai - med 3,4 millioner.

Kilde: Dexerto / Twitchtracker