Oskar Westerlin byttet navn

BYTTET: Sosiale medier-profilen heter egentlig noe annet enn det han er kjent for. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Navnet til Oskar Westerlin er kjent for hele Norge. Mesteparten av livet har han imidlertid hett noe annet.

Influenser og tiktoker Oskar Westerlin (25) har de siste årene bygget opp en stor følgerskare på sosiale medier, og omtales av mange som en enorm påvirkningskraft.

Han har bygget opp karrieren blant annet gjennom den populære podkasten «Kontoret», som han hadde med Snorre Klanderud (28).

Han gjorde det stort da han i fjor lanserte sjokoladebollene «Oskars trippel sjoko», og preget også norske hitlister da han slapp en coverversjon av suksesslåten «Josefin», ved hjelp av kunstig intelligens.

STREAMER: Oskar Westerlin strømmet direkte under Vixen Awards 2023. Foto: Aage Aune / TV 2

Nylig dro han også inn over 100.000 kroner på et døgn, da han sendte direkte på videoplattformen Twitch.

Navnet Oskar Westerlin er med andre ord ikke ukjent for det norske folk.

Det er imidlertid ikke et navn han har hatt hele livet.

Det er i podkasten «Chit Chat med Helle» med Helle Nordby (27) at 25-åringen avslører at han hadde et annet etternavn i mange år.

Programleder Nordby forteller at hun gjorde research på Westerlin før han skulle gjeste podkasten, og det var da hun fant den overraskende avsløringen.

– Heter du egentlig Oskar Dahl Hansen?

– Ja, svarer Westerlin, og forteller at han het Oskar Dahl Hansen frem til han var rundt 18 år.

– Jeg husker ikke akkurat hvordan historien var, men «Westerlin» er jo pikenavnet til min farmor. Så var det et navn som ikke skulle bli videreført. Broren til bestemor var vel syk, så ville han at pappa skulle ta det, men så ville ikke pappa. Han ville hete Dahl Hansen, forklarer 25-åringen.

Videre forteller Westerlin at navnet «Dahl» var noe oldefaren hans bare «slang på», ettersom så mange het Hansen til etternavn.

– Så var «Westerlin» et navn som hadde gått i familien, så da tenkte jeg «da tar jeg det». Jeg synes det klinger bedre.

– Men alle kjenner meg som det, siden jeg begynte å legge ut da jeg var sånn 21 eller 22 år, legger han til.

Oskar Westerlin har foreløpig ikke besvart God kveld Norges henvendelser.