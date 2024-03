Oscar-hunden tisset på Walk of Fame-stjerne

UHELL?: Rett etter den prestisjefulle Oscar-utdelingen viser kameraene at hunden Messi tisser rett på Matt Damons Walk of Fame-stjerne. Foto: Ebrahim Noroozi / NTB / Skjermdump (E! News)

Natt til mandag norsk tid var filmbransjens største stjerner samlet i Dolby Theatre i Los Angeles, i anledning Oscar-utdelingen.



Flere filmer, skuespillere, artister og regissører kapret seg en, eller flere, Oscar-statuetter.

Det var imidlertid ikke bare mennesker til stede under den prestisjefulle utdelingen.

En av årets gjester i salen var nemlig den sju år gamle hunden Messi, som medvirker i filmen «Anatomy of a Fall».

Filmen stakk av med en gullstatuett i kategorien for beste originalmanus.

I SALEN: Messi, hunden fra «Anatomy of a Fall» sitter blant publikum under Oscar-utdelingen natt til mandag, norsk tid. Foto: Mike Blake / NTB

Det gikk imidlertid ikke helt plettfritt for seg å ha en hund i lokalet.

– Tar hevn på konkurrenten

Etter at Kimmel takket farvel til publikum, viste kameraene hunden Messi som tisser på «Oppenheimer»-stjernen Matt Damons (53) Walk of Fame-stjerne.

E! News har republisert videoen på sin Instagram-profil.

– Hunden Messi tar hevn på hans felles konkurrent Matt Damon, skriver magasinet.

I tillegg til E! News har People, USA Today og Entertainment Weekly omtalt hendelsen.

Det som kanskje gjør hendelsen ekstra spesiell, er at det i snart 20 år har vært en pågående «feide» mellom Oscar-programleder Jimmy Kimmel (56) og den amerikanske skuespilleren.

Kort fortalt startet det i 2005 etter at Kimmel tullet om at showet hans ikke hadde tid til en gjest som Damon – dette uten at sistnevnte i det hele tatt var invitert i utgangspunktet.

Han avsluttet en av episodene med å si:

– Beklager til Matt Damon, vi er tomme for tid.

Siden den gang har Kimmel spøkefullt gjort narr av av Oscar-vinneren.

– Kimmel kommer til å le så mye

Reaksjonene har ikke latt vente på seg i kommentarfeltet.

– Dette er det beste fra Oscar-utdelingen, skriver en bruker.



Flere mener også at talkshowverten har hatt en finger med i spillet.

– Jimmy Kimmel må være involvert, skriver en annen.

– Kimmel kommer til å le så mye når han ser dette, skriver en tredje.