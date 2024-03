Oscar-antrekkene som sjokkerte oss: – En gjeng med strippere

SKILLER SEG UT: Flere kjendiser har gjennom 95 utdelinger skilt seg ut under Oscar-utdelingen. Blant andre Rita Monero, Hunter Schafer og Billy Porter. Foto: Frazer Harrison / Doug Peters / Mark Ralston / AFP / NTB

Natt til mandag 11. mars, norsk tid, går den 96. Oscar-utdelingen av stabelen.



I snart hundre år har kjente skuespillere, komikere, artister og regissører møtt opp til den prestisjetunge utdelingen i uforglemmelige antrekk.

I den anledning har vi samlet noen av de mest oppsiktsvekkende antrekkene fra tidligere år.



Dukket opp i kaninkostyme

Skuespiller og komiker Melissa McCarthy (53) tok verden med storm da hun og skuespiller Brian Tyree Henry (41), skulle dele ut prisen for beste kostymedesign under den 91. Oscar-utdelingen.



McCarthy dukket opp i et antrekk verden sent vil glemme. Nemlig en kjole dekket av kaniner.

BLE HYLLET: Komiker og skuespiller Melissa McCarthy ble hyllet av fansen da hun dukket opp i dette antrekket under den 91. Oscar-utdelingen. Her med skuespiller Brian Tyree Henry. Foto: KEVIN WINTER / NTB

INSPIRERT: Antrekket, båret av Melissa McCarthy i 2019, var inspirert av det engelske kongehuset på 1700-tallet. Foto: Kevin Winter/Getty Images/AFP

Antrekket var inspirert av dramakomedien «The Favourite», som handler om det engelske kongehuset på 1700-tallet.

Komidronningen fikk mye oppmerksomhet for antrekket, og flere ønsket i ettertid at hun skulle bli vertinne for neste Oscar-utdeling.



Det var imidlertid ikke bare kaninkostymet som fikk oppmerksomhet samme år. Også entertaineren Billy Porter (54) hadde alle øyne rettet mot seg på den røde løperen.

Ville utfordre maskulinitet



I anledning prisutdelingen var Porter kledd i en sort smokingjakke med et langt skjørt designet av Christian Siriano (38).

– ALLTID HATT LYST: Skuespiller Billy Porter uttalte til Vouge i 2019 at han alltid har hatt lyst til å gå i en ballkjole. Foto: MARK RALSTON / AFP / NTB

Skuespilleren fortalte den gang til motemagasinet Vouge at han ønsket å utfordre det mannlige moteidealet.

– Kvinner bruker bukser hver dag, men i det sekundet en mann tar på seg en kjole skaper det reaksjoner.



– Jeg har alltid hatt lyst til å bruke en ballkjole, jeg bare visste ikke når, la han til.

La oss heller ikke glemme da popdronningen Robyn Rihanna Fenty (36), kjent som Rihanna, dukket opp i en transparent lærkjole fra Alaïa i forkant av fjorårets utdeling.

VISTE FRAM MAGEN: Rihanna var ikke blyg i å vise fram babymagen under fjorårets Oscar. Foto: ANGELA WEISS / AFP / NTB

Den gang ventet «Work»-sangeren sitt andre barn med rapper ASAP Rocky (35), og var ikke redd for å vise fram sin voksende babymage.

Det ble også et kjoleskift på artisten i løpet av kvelden, som senere kom på scenen ikledd et glitrende antrekk da hun skulle framføre hitlåten «Lift Me Up».

SKIFTET: Rihanna framfører hiten «Lift Me Up» under den 95. Oscar-utdelingen i kledd et sort, glitrende antrekk. . (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) Foto: Patrick T. Fallon / AFP / NTB

En som også skiftet antrekk under prisutdelingen, var Stefani Joanne Angelina Germanotta, kjent under artistnavnet Lady Gaga (37).

– Stor kontrast

På den røde løperen ankom hun i en elegant, transparent, lang kjole fra luksusmerket Atelier Versace.

I tillegg hadde Gaga en markert rød leppestift som stjal oppmerksomheten til fotografene.

STJAL SHOWET: Lady Gaga la inn det lille ekstra til den røde løperen, men stjal virkelig showet med et nytt antrekk da hun senere framførte en av sine største hitlåter på scenen Foto: Angela Weiss / AFP / NTB

Da hun i løpet av prisutdelingen skulle opp på scenen for å framføre den Oscar-nominerte låten «Hold My Hand», var det imidlertid med et helt annet antrekk.

OVERRASKET: Lady Gaga overrasket mange da hun framførte låten «Hold My Hand» i dette antrekket under den 95. Oscar-utdelingen i fjor. (Photo by KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Foto: Kevin Winter / Getty Images / AFP / NTB

37-åringen var tilsynelatende sminkeløs, og håret oppsatt i en fin flette. Antrekket var denne gangen en hullete jeans og en sort T-skjorte.

Flere lot seg den gang begeistre av artistens antrekk-bytte.

– Gagas naturlige tilbakelente antrekk var en stor kontrast til hennes høyglamourrøde løper-uttrykk, skrev blant annet magasinet People.

Ble kritisert av Piers Morgan

Det har for øvrig ikke bare vært hyllester å få for antrekk i løpet av årene.

Under fjorårets etterfest var blant andre TV-personligheten Piers Morgan (58) til stede, og briten var lite imponert over flere av kjendisenes antrekk.

I hans eget talkshow «Piers Morgan Uncensored», kritiserte han modell Emily Ratajkowski (32) og «Euphoria»-stjernen Hunter Schafer (25).

Ifølge Independent mente talkshow-verten at de kledde seg lite glamorøst.

– Det er ikke dette Oscar-utdelingen skal handle om – hvor er glamouren i dette? Dette er som en gjeng med strippere, sa han.

VAR IKKE IMPONERT: Talkshow-verten Piers Morgan var lite imponert over flere antrekk i anledning Oscar-utdelingens etterfest. Blant andre dette antrekket, båret av Hunter Schafer. Foto: Doug Peters / NTB

KRITISTERT: Emily Ratajkowski ble kritisert for antrekket hun brukte under etterfesten av fjorårets Oscar-utdeling. Foto: Doug Peters / NTB

Morgans kritikk kom imidlertid ikke uten reaksjoner.



Flere seere av talkshowet stemplet uttalelsene som «misogynistiske», som er hat eller sterke fordommer mot kvinner.

– Når en mann (feilaktig) tror han har rett til å si hva kvinner – men ikke menn – kan ha på seg til Oscar-utdelingen, kan det være sexisme, skrev en seer og la til:

– Men hvis en mann sammenligner dem med strippere for å skamme kvinner, som om strippere er «mindre enn» (det er de ikke), det kan være kvinnehat.

Antrekket som skapte problemer

Den nigerianske låtskriveren Temilade Openiyi (28), kjent som Tems, stjal oppmerksomheten i det som liknet en brudekjole under fjorårets Oscar-utdeling.

SKILTE SEG UT: Temilade Openiyi skilte seg ut under fjorårets utdeling med dette storslåtte antrekket. Foto: Angela Weiss / AFP / NTB

Tross et elegant og unikt antrekk, skapte det problemer for flere i publikum under selve utdelingen.

Det sky-liknende stoffet på kjolen stoppet litt over hodet på Tems, noe som hindret publikum som satt bak henne i å se scenen.

PROBLEMER: Temilade Openiyi skapte problemer da hun dukket opp i dette antrekket under fjorårets Oscar-utdeling. Foto: Frederic J. Brown / AFP) / NTB

Flere tok den gang til X, tidligere Twitter, for å uttrykke sin frustrasjon, blant andre journalist og forfatter Jarret Bellini (45)

– Forestill dere å ha ventet hele livet på å være på Oscar-utdelingen og du ender opp med å sitte bak en sky, skrev Bellini, gjengitt av Newsweek.

Gjenbrukte kjolen fra 1962

En av dem som har gitt det lille ekstra, er skuespiller Rita Moreno (92).

I forkant av utdelingen i 2018, hintet hun til fansen om at hun kom til å gå med noe helt spesielt.

– Vent til dere ser hva jeg skal ha på meg, skrev hun på X, tidligere Twitter.

Wait till you see what I'm wearing!!! https://t.co/X9oem3aPdO — Rita Moreno (@TheRitaMoreno) February 27, 2018

I 1962 vant nemlig Moreno prisen for «beste skuespiller» for sin rolle i filmen «West Side Story». Den gang vant filmen hele ti av elleve priser.

Etter flere år borte fra bransjen, ble Moreno nok en gang aktuell i filmen «One Day at a Time» i 2018.

Til den 90. Oscar-utdelingen samme år valgte skuespilleren å bruke samme kjole som hun bar i 1962 – med noen få endringer.

GJENBRUK FRA 1962: Rita Moreno gjorde tidenes gjenbruk da hun dukket opp i antrekket hun selv brukte under Oscar-utdelingen i 1962. Foto: Mark RALSTON / AFP) / NTB

I motsetning til 1962-antrekket var kjolen denne gang stroppløs, og Moreno var ikledd et sort pannebånd, et halskjede, store øredobber og armbånd.

I tillegg bar 92-åringen albuelange hansker til antrekket, slik hun også gjorde i 1962.

PRODUSERT I MANILLA: Kjolen som Rita Moreno brukte i 1962 er opprinnelig produsert i Manilla i Fillipinene. Foto: Frazer Harrison/ Getty Images/ AFP / NTB

Ifølge The New York Times er kjolen produsert i Manila i Fillipiniene, og skuespilleren har tidligere uttalt at skjørtet er et enkelt plagg som tradisjonelt brukes til å konstruere kimonoer.