Ørnulf Høyer svarer på Adampours uttalelse: – Episoden taler for seg selv

Kun to episoder inn i Farmen kjendis-sesongen trakk Lina Adampour (36) seg fra programmet. Dette skjedde etter en konfrontasjon med Ørnulf Høyer (65), som var ukens storbonde.

Nå utdyper Adampour valget på hennes om å trekke seg på hennes egen Instagram.

«Hvorfor jeg valgte å trekke meg fra Farmen kjendis. To hendelser, en foran kamera og en bak kamera: En innvandrerparodi under middagen hvor ingen reagerte, og deretter bruken av ordet «pakkis»», står på første bilde i 36-årings Instagram-bilde.

Nå svarer Høyer på innlegget til Adampour.

Utfyller exiten i Instagram-innlegg

I et innlegg på hennes personlige Instagram utdyper Adampour valget om å trekke seg fra TV-programmet. Her referer hun til to individuelle hendelser, som har skjedd i løpet av de fire dagene hun var på gården.

Den ene er å se i onsdagens episode av Farmen kjendis når deltakerne spiser middag. Det andre skal ha skjedd da kamera ikke var til stedet.

Saken fortsetter etter Instagram-innlegget.

Hendelsen som er å se i episoden beskriver hun slik:

«Den ene foran kamera hvor storbonden velger å lage en parodi på innvandrere foran alle sammen. Hvor ingen reagerer.»

Høyer har avvist Adampours anklage om at han skal ha brukt ordet «pakkis». Det er hendelse nummer to som Adampour viser til i sitt Instagram-innlegg:

«Den andre situasjonen er utenom kamera og omhandler samme storbonde. Det er når han berømmer min harde innsats ved å si at jeg jobbet som en «pakkis». Kanskje bare bommet han på ordvalget.»

Videre skriver Adampour: «Jeg vil presisere at Ørnulf ikke er en rasist.»

Til TV 2 forteller Adampour at hun valgte å dele innlegget på Instagram grunnet mengden henvendelser hun har fått etter episoden ble publisert:

– Det har vært mye henvendelser. Og i dag er min datters bursdag, så jeg vil fokusere på det, sier hun over telefon og legger til at hun har full støtte fra familien.

Høyer svarer på Adampours innlegg

TV 2 tok onsdag kontaktet med Høyer for å spørre om han hadde sett Adampours innlegg.

Høyer svarer følgende i en SMS til TV 2:

«Dagens episode synes jeg taler for seg selv. Det blir feil å spekulere i alle mulige teorier som kommer i ettertid, når det er helt tydelig at jeg ikke har slike holdninger: det opplever jeg at alle enige i. Det aller viktigste er at det rett og slett er umulig at jeg kan ha sagt det Lina påsto, fordi et av mine sterkeste verdigrunnlag har i hele mitt liv dreiet seg om at alle er likeverdige. Et annet verdigrunnlag er at jeg har et sterkt ønske om å spre glede og latter der jeg ferdes.»

Før episoden gikk på TV bekreftet Høyer i et intervju med TV 2 at han ikke hadde hatt kontakt med Adampour siden hun trakk seg fra innspillingen i fjor sommer.

