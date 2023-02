Ørnulf Høyer kjøpte «Exit»-villa fra tidligere kriminell

Gründeren og businessmannen Ørnulf Høyer er for tiden aktuell med Farmen kjendis. Høyer har ikke vært med i mye av reality og TV-innspillinger selv, men det har huset hans.

Den store villaen, som ligger på beste vestkant Oslo, kjøpte han i 1997. Historien om hvordan han fikk tak i drømmevillaen er like unik som villaen selv.

– Jeg husker jeg tenkte «det huset må jeg ha, og før det kommer på markedet», sier Høyer da TV 2 besøkte han hjemme i kjendishuset.

FRA 1903: Villaen til Ørnulf er over 100 år gammel, og ble bygget i 1903. Foto: Morten L. Kristoffersen/TV 2

Trodde Høyer var «undercover» politi

– Jeg kjøpte faktisk huset usett, og det var en helt vanvittig situasjon, forteller Høyer om villaen som ble bygget i 1903.

Til tross for at gründeren aldri hadde sett innsiden av huset, var han overbevist om at det ville være flere skjulte skatter på innsiden av gamle Oslo-villaen.

Derfor var Høyer villig til å gå langt for å få tak i villaen før den havnet på boligmarkedet.

– Jeg tittet gjennom vinduene for å se hva som var der. Så gikk jeg til namsretten, som hadde dømt han som da bodde der for tyveri. Slik fant jeg ut hvem som solgte huset, på vegne av forsikringsselskapet. Jeg var overbevist om at dersom jeg tok direkte kontakt, var det større sjanse for at jeg fikk kjøpt huset før det havnet på markedet.

IKKE ET FOTO: Det ikoniske bilde som henger på veggen i spisestuen, er faktisk et maleri og ikke et foto. Foto: Morten L. Kristoffersen/TV 2

Høyer fikk deretter en privat visning, men innrømmer at villaen ikke var i en slik stand som den er i dag.

– I 1997 så var huset ganske forfalt. Malingen flasset av på husveggene, det vokste ugress og var maurtuer rundt om i hagen, forteller 66-åringen.

Gründeren forteller at det var visse rettslige prosesser han måtte gjennom for å få kjøpt huset, men klarte å kjøpe det til markedspris.

Den tidligere kriminelle, som var daværende eier av huset, hadde derimot ikke tro på Høyers historie om at han kun ønsket å kjøpe villaen.

– Han trodde jeg var undercover politi! Jeg måtte jo ta kontakt med han for å spørre om han var interessert i å selge huset, og så måtte han signere salgskontrakten. Så det var en veldig spesiell situasjon.

Har aldri tatt ut én krone

Høyer forteller han har lagt ned mye penger og tid i oppussingen av villaen. Da han kjøpte den, var den ikke i samme tilstand som folk er vant til å se den i dag.

– Jeg var så heldig å ha fått en god del penger da, fra et agentur jeg hadde solgt. Så da tok jeg ut mye av de verdiene jeg hadde skapt, og puttet alt i oppussing av huset.

GAMLE DETALJER: For Høyer har det vært viktig å beholde gamle detaljer og treverk, som for eksempel speilet og dørene i dette rommet. Foto: Morten L. Kristoffersen/TV 2

Høyer er nemlig ikke født med penger på bok. Han har jobbet seg opp, og skapt flere typer selskap.

– Det er jo en «klype seg i armen»-opplevelse. Jeg startet med to tomme hender, bodde i en køyeseng hjemme på Røa, tok på meg løpeskoene og satset. Så resulterte det i at jeg faktisk tjente en del penger.

Gründeren, som i dag er eier og daglig leder av Høyer-konsernet, forteller han alltid pantsetter det han har.

– Til den dag i dag har jeg aldri tatt ut én krone fra Høyer-konsernet. Jeg putter pengene inn igjen, for å lage flere butikker og bra business. Dette skal bli en hjørnestensbedrift som skal leve lenge etter jeg er borte.

«ØRNEREDET»: Høyers private kontor har han navngitt «Ørneredet», som et spill på navnet hans Ørnulf. Foto: Morten L. Kristoffersen/TV 2

– Skal ut herfra med beina først

Høyer er heller ikke beskjeden når det gjelder å be familie, venner og kjente på middag og fest hjemme hos seg selv.

– Selv om huset har mye historie, så har vi også skapt vår egen historie her. Parketten har merker fra stiletthæler, og for en uke siden hadde vi 21 personer til bords, forteller 66-åringen entusiastisk mens han viser oss spisestuen.

Dette er et rom som har vært stjernen i flere populære serier og filmer, som blant annet «Exit» og «Hvite gutter».

– Å ha en slik spisestue, det forplikter! sier gründeren med et smil om munnen.

VELKJENT: Dette rommet har vært med i flere TV- og filminnspillinger som Exit og Hvite gutter. Foto: Morten L. Kristoffersen/TV 2

Det er heller ikke helt tilfeldig at det er så mange innspillinger i huset til Høyer. Han har selv jobbet i film og TV-bransjen, som «location finder». Derfor har han flere kontakter bransjen, og blir ofte spurt om huset kan bli brukt i en rekke innspillinger.

– Det er gøy å dele det med folk, for det er virkelig en fest av et hus. Her skal jeg ut med beina først, sier han og ler.

Tradisjonen for Høyer og familien er at de hvert år samles i villaen for både jul, nyttår og andre høytider.

Oldebarnet til Fritjof Nansen

Høyers kone, Line Helene Aarø Strandli (34), er den som står for mye av designet og interiøret rundt om i huset. Paret giftet seg i 2015, og Høyer beskriver konen som «sin bestevenn».

– Hun er utrolig flink. Det er i hovedsak hun som finner de sjeldne kunstverkene vi har her i huset.

GIFT: Høyer har vært gift med konen siden 2015. Bryllupsbildet deres henger i stuen. Foto: Privat

Til tross for at konen holder styr på det meste av villaens interiør, så er det ett bilde som er veldig spesielt for Høyer.

– Dette er min oldefar, Fritjof Nansen, sier gründeren og peker på et bilde på veggen i stuen.

– Det er et bilde som Aksel Revold har laget. Det er jeg veldig stolt av. Nansen var en forkjemper for menneskerettigheter, og startet Flyktninghjelpen. Mange tenker på han som en polfarer, men han fikk faktisk en fredspris for hjelpearbeidet han gjorde for flyktninger etter første verdenskrig.

Oldefarens arbeid er noe både Høyer og resten av familien forsøker å ære hver dag.

NANSENS SKO: Disse skoene brukte Fritjof Nansen da han gikk over Grønland. Foto: Morten L. Kristoffersen/TV 2

Dette er også representert på Høyers private kontor, som han har navngitt «Ørneredet».

Her fins det flere gjenstander som viser til oldefarens arv, blant annet et skopar Nansen brukte da han ledet den første ekspedisjonen over Grønland.

– Vi har et sterkt moralsk kompass fra Fritjof Nansen, som handler om å ta vare på folk. Og det er veldig viktig for meg og min familie.

