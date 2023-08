Ørjasæter om Tajik: – Et lite «fuck you» til politikken

Forfatter og lektor Elin Ørjasæter (61) kom med en blanding av ris og ros om Hadia Tajiks (40) «Skal vi danse»-deltakelse under søndagens «Valgkveld»-sending på TV 2.

Ørjasæter var i forkant av «Skal vi danse»-premieren nemlig litt skeptisk til at Arbeiderpartiet-politikeren deltar i årets sesong, som foregår samtidig som årets kommunevalg.

– Jeg tror ikke Hadia Tajik var med på dette for å nå velgerne eller fordi hun trodde det var smart. Jeg tror ingen synes det var spesielt smart at hun skulle bruke så mye tid på dansetrening under valgkampen. Men da jeg så henne på dansegulvet … Hun var jo en sjarmbombe!

SJARMBOMBE: Elin Ørjasæter beskriver Hadia Tajik som en «sjarmbombe» etter lørdagens «Skal vi danse»-premiere. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Ørjasæter, som selv var med i «Skal vi danse» i 2021, tror nå at Tajik har potensielt mye å vinne på å danse på direktesendt TV.

– Jeg tenkte at kanskje dette er veldig lurt av henne som politiker, fordi hun viser en annen side av seg selv. Hadia Tajik er vel en av de dyktigste arbeidsministerne vi har hatt. Hun har alltid vært flinkest og superanalytisk, men litt kald. På dansegulvet var hun ikke kald. Hun var bare supersøt, og en vi hadde lyst til å få inn i stua. Hun var folkelig. Det har hun ikke vært før, sa Ørjasæter i valgsendingen.

TIDLIGERE DELTAKER: Elin Ørjasæter var den første til å ryke ut da hun deltok i «Skal vi danse» i 2021. Foto: Espen Solli / TV 2

Gode tilbakemeldinger, lav poengsum

Under lørdagens «Skal vi danse»-premiere fikk Hadia Tajik og dansepartneren Jone Snilstveit (23) 18 poeng for sin cha cha-dans.

Tajik mottok positive tilbakemeldinger fra dommerne, deriblant Trine Dehli Cleve, som sa:

– Jeg tenker først og fremst, hvis alle politikere kunne vise en sånn side av seg selv, kunne politikk bli interessant. Du tør å kaste deg ut i dette. Du har noen skikkelig fine bevegelser. Du rota det litt til underveis, teknikken er ikke helt på plass, men at du byr på deg selv på den måten, er en kjempefin start på «Skal vi danse».

Til tross for positive skussmål, havnet Tajik og Snilstveit blant de tre danseparene som fikk lavest poengsum, og som regnes som usikre før neste runde.

Tror det vil hjelpe på sikt

Arbeiderpartiet har slitt på meningsmålingene så langt i år, og Ørjasæter tror ikke at Tajiks «Skal vi danse»-deltakelse vil påvirke kommunevalgresultatet i september.

– Det er et lokalvalg, og det er ikke henne vi stemmer på. Men jeg tror hun gjør noe veldig bra for seg selv, paradoksalt nok, ved å si litt «fuck you» til politikken, «nå skal jeg drive med dansetrening i stedet for å drive valgkamp». Ved å gjøre det, så tror jeg hun gagner seg selv og Arbeiderpartiet på sikt, fordi hun blir en mer populær politiker. Det tror jeg virkelig, sier Ørjasæter.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Tajik, men har ikke mottatt noe svar. Hun har imidlertid fortalt til TV 2 tidligere at motivasjonen for «Skal vi danse»-deltakelsen er at hun er fan av programmet, samt at hun ville ha det gøy.

– Jeg har fulgt med så lenge og har hatt lyst til å være med. Så da de endelig spurte så var det lett å si «ja». Vi kommer til å være det paret som har det mest gøy på parketten. Det jeg ikke har av danseerfaring skal jeg klare å kompensere med disiplin og entusiasme, fortalte Tajik til TV 2 tidligere denne måneden.

– Befriende

I likhet med Ørjasæter, er heller ikke TV 2s kommentator Aslak Eriksrud overbevist om at Tajiks TV-dans kan gi Arbeiderpartiet en boost på målingene eller være utslagsgivende på valget.

Men han tror at Tajik har mye å vinne på å vise en ny side av seg selv.

– Hadia griper nå en mulighet til å la velgerne bli kjent med henne fra en helt ny og langt mer personlig side. For det var en helt annen Tajik vi så på parketten på lørdag, enn den sylskarpe politikeren som stiller godt forberedt til intervjuer og debatter.

POSITIV: TV 2-kommentator Aslak Eriksrud tror Hadia Tajik har bare godt av å vise andre sider av seg selv. Foto: Espen Solli / TV 2

– Det var noe befriende over å se den ellers så kalkulerte politikeren være så sårbar, nervøs og full av sjarm. Jeg tror på henne når hun sier at hun er med fordi hun elsker å danse. Nettopp derfor tror jeg det kan styrke hennes posisjon som politiker også, i hvert fall hvis hun ikke ryker ut som en av de første, sier Eriksrud.

Selv om det kan være mye positivt med å delta i TV-konkurranser og realityserier, mener Eriksrud at politikere generelt bør være litt tilbakeholdne når det kommer til eksponering i underholdningsprogrammer.

– Det å åpne opp en ellers blankpolert fasade kan absolutt styrke deg som politiker, enten det er gjennom realityprogrammer eller i andre sammenhenger. Men det er jo helt avhengig av hvordan du fremstår. Og alt med måte. Det bør ikke bli for mye reality. Da bikker du fort over til å bli underholdningsartist.

