Oppstår uenighet på Farmen kjendis: – Mannssjåvinistisk

Tirsdag er det premiere på TV 2-programmet Farmen kjendis. 12 kjente fjes har tatt turen 100 år tilbake i tid til Steinsjøen gård.

Det er neppe en hemmelighet at det kan oppstå diskusjoner og uenigheter når deltakerne bor tett oppå hverandre, med stor arbeidsmengde og lite tilgang på mat.

I årets sesong blir det anspent stemning mellom to deltakere i første episode.

Reagerte på storbonden

Når kjendisene samles for første gang rundt bordet skal den første storbonden velges. Det blir gründeren bak butikkjeden Høyer som valget faller på.

Ørnulf Høyer (65) setter deretter i gang med det første ukesoppdraget. Da følger det med et ansvar om å fordele arbeidsoppgaver. Én av oppgavene er å bygge en flåte som kan frakte sauer fra beitet på andre siden av vannet.

Det Høyer så sier får skuespiller Marit Adeleide Andreassen (55) til å reagere.

REAGERTE: Marit Adeleide Andreassen reagerte på storbondens utsagn. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det blir en del tungt arbeid, hvor vi tar gutta og bærer ned masse tunge teglstein og masse tømmerstokker, sier han til resten av deltakerne.

– Mannssjåvinistisk syn

Andreassen reagerer da på at Høyer ikke inkluderer kvinnene i den tunge bæringen.

– Ørnulf er en voksen mann som tenker sitt at kvinner kan noe, og menn kan jobbe, dra og ta tunge løft. Men vi har noen sterke jenter i gruppa, sier skuespilleren.

Se diskusjonen rundt bordet i videovinduet under.

– Jeg har vært ganske streng på min reaksjon på Ørnulf. Jeg kjenner på at det er voksne jenter som utfordrer han litt på hans litt gammeldagse mannssjåvinistiske syn, uttrykker hun deretter.

Under premierefesten til programmet tar TV 2 en prat med Andreassen og Høyer om situasjonen.

– Så dumt

Andreassen påpeker at hun synes Høyer er en morsom fyr og en sterk mann.

– Han jobbet veldig hardt, det skal han virkelig ha. Han er et arbeidsjern og ga seg aldri på tørre møkka, sier hun til TV 2.

Hun legger dog til at hun synes Høyer hadde «litt gammeldagse forestillinger» om rollen til menn og kvinner på gården.

– Vi hadde veldig sterke jenter. Jeg er ikke så sterk, men de andre jentene er enormt sterke. Det synes jeg var så dumt, sier hun om situasjonen.

Høyer forteller selv at han ikke kjenner seg igjen i påstanden om at han er mannssjåvinistisk.

– Det er et veldig fasit-svar å trekke frem. Marit er veldig opptatt av at det ikke skal være forskjell på kvinner og menn, og det er min mening òg, utdyper han.

Fordele arbeidsoppgaver

Høyer legger deretter til at han skulle fordele arbeidsoppgaver slik han finner det best i situasjonen de var i – nemlig 1923.

– Vi kunne gjerne være flere og det var mange jenter som kom. Men det var også noen som var glad for at de slapp det. Det er noen som ikke har like mye krefter som andre, som synes det var helt riktig at de fikk lov til å slippe, sier Høyer og legger til:

– Så det finnes to sider av saken her.

STORBONDE: Ørnulf Høyer ble den første storbonden på Farmen kjendis 2023. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Høyer forteller også under premierefesten at det var vanskelig å bli storbonde i en sånn setting de var i.

– Man må bestemme seg veldig fort om man skal bli det eller ikke.

