LIVERPOOL/OSLO (TV 2): Britisk Eurovision-ekspert krever svar etter at detaljer om hvordan stemmene egentlig fordelte seg, har blitt avslørt.

Lørdag ble svenske Loreen historisk da hun vant Eurovision for andre gang.

Da juryen delte ut sine poeng var svensken fullstendig overlegen, og hanket inn 12 poeng fra 15 av 37 land.

Men da folket skulle avgi sine stemmer, hadde pipa en helt annen lyd. Sverige fikk nemlig ikke toppscore fra noen land.

Så dersom det kun hadde vært opp til folket, ville vinneren vært en helt annen.

Folkets favoritt

Mens Finland kun fikk 12 poeng fra to av de nasjonale juryene, hanket Käärijä inn hele 18 12-poengere fra folket.

Totalt fikk de 376 poeng fra folkestemmene, soleklart mest av alle de 26 finalistene.

POPULÆR MANN: Finske Käärija var en svært populær blant folket og publikum i salen. Foto: Heiko Junge / NTB

De nasjonale juryene består av fem personer fra hvert av de 37 deltakerlandene. Ordningen har fått mye kritikk, og mange mener at noe er nødt til å gjøres.

Britiske Fin Ross Russell som jobber for ESCInsight, mener den europeiske kringkasteren (EBU) har mye å svare for etter gårsdagens stemmekontroverser.

– Noe av det som er så flott med Eurovision, er at vi kommer sammen og stemmer på en sang som vi liker. Det at juryen bestemte vinneren i år er et stort problem, fordi det tar vekk det fine demokratiske elementet ved konkurransen, sier Ross Russell til TV 2.

KRITISK: Den britiske Eurovision-eksperten er tydelig på at noe bør gjøres med hvordan stemmene fordeler seg. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Fordi hun er Loreen

Juryens stemmer baserer seg på generalprøven fredag kveld. I realiteten ble altså vinneren kåret et døgn før selve finalen.

Ross Russell var til stede i salen, og forstår lite av at Loreen hanket inn toppscore fra nesten halvparten av de nasjonale juryene.

– Stemmen til Loreen var ikke på topp, sier den britiske eksperten.

– Men hvordan endte hun da opp med så mange 12-ere?

– Fordi hun er Loreen. Hun har en av tidenes beste Eurovision-låter med «Euphoria», så juryen vet hva de kan forvente – og de vet at de kommer til å like det, sier Ross Russell.

HISTORISK: Loreen ble historisk da hun ble første kvinne til å vinne Eurovision to ganger. Foto: Aaron Chown

Tredje plass

Norge var også svært populære blant folket, og fikk tredje mest seerstemmer med 216 poeng totalt. Det ble derimot kun én 12-poenger. Den kom fra Finland.

Dette er ikke første gangen Norge gjør det svakt på jurystemmene.

Under fjorårets finale fikk Subwoolfer kun 36 poeng fra juryen, men 146 poeng fra folket.

I 2019 fikk KEiiNO desidert flest stemmer fra folket med 291 poeng, men kun 40 poeng fra juryen.

Så hva er egentlig greia med Norge og juryen?

– Juryen er forutsigbar. Men det er der vi må se. Hva kan vi gjøre for å komme med de låtene som treffer like bra begge steder?, sier Norges MGP-sjef Stig Karlsen til TV 2.

– Tilhører folket

Den britiske Eurovision-skribenten er helt tydelig på at noe er nødt til å gjøres med juryordningen.

– Eurovision tilhører folket. Det betyr ikke nødvendigvis at man skal skrote juryen helt, men at man gir folket mer makt.

VANT: KEiiNO fikk soleklart flest publikumstemmer da de representerte Norge i 2019. De endte likevel på en sjetteplass. Foto: Sebastian Scheiner / AP

Dersom de ikke gjør noe, risikerer Eurovision å havne i utakt med folket, mener Ross Russell.

– Fordi folket mener én ting, og juryen noe helt annet.

Eurovision-skribenten er imidlertid positiv til at Sverige kan påvirke EBU til å gjøre endringer når de skal arrangere konkurransen neste år.

– De kommer ikke til å være redd for å gjøre endringer, som vil gjøre at folket føler seg mer hørt.