Opprettet Spleis for kreftsyk lillebror – nå er han død

Tidligere Paradise Hotel-deltaker Ludvig Dyreng startet i desember en innsamlingsaksjon. Formålet var å finansiere behandling for hans kreftsyke lillebror, Victor Emanuel Dyreng.

På innsamlingssiden opplyste Dyreng at broren hadde kjempet i 1,5 år for å overleve blodkreft, av formen akutt lymfatisk leukemi.

Sommeren 2022 fikk Victor et tilbakefall og gjennomgikk i oktober en beinmargstransplantasjon. I julen fikk familien den nedslående beskjeden om nok et tilbakefall.

Samlet inn over én million

Dyreng skrev at legene jobbet med å finne alternative behandlingsformer og medisiner, som ville koste dyrt. Spleisen endte på 1 378 572 kroner.

I desember sa Ludvig Dyreng til God kveld Norge at familien håpet på et mirakel.

– Vi prøver å gjøre hver dag så bra som mulig, da vi ikke vet hvor lang tid han har igjen, selv om det er utrolig vanskelig med tanke på hvor nedslående disse nyhetene er.

«Stolt og knust»

Onsdag forteller broren at Victor Emanuel Dyreng er død. Han ble 20 år gammel.

På Instagram minnes Ludvig Dyreng lillebroren, som han omtaler som «verdens snilleste, vakreste, lille prins», og hedrer ham for å ha gjort det beste ut av hverdagen.

«Jeg er ubeskrivelig stolt og like mye knust - helt samtidig. Du har demonstrert for en hel armé med mennesker som elsker deg, hva dette fantastiske, dyrebare, kjærlighetsfulle, men også grusomt tragiske livet handler om».

«Du fikk så mye juling, men du reiste deg opp hver eneste gang. Uansett hva, når, eller hvordan fant du en måte å gjøre det beste ut av hver eneste dag du fikk».

Dyreng beskriver de siste ukene som fulle av inntrykk og følelser, med mange lærerike og uvurderlige samtaler.

«Viktigst av alt: Gå med hodet hevet der historien blir skrevet. I dag måtte kroppen din til slutt gi slipp, enda du til og med da nekta å gi deg. Dette skulle faen ikke skje, men det skjedde. Uansett hvor du befinner deg nå, så skal du vite at jeg alltid kommer til å leve livet mitt like mye for deg, som for meg selv».

Ludvig Dyreng er kjent med at God kveld Norge omtaler dødsfallet.