Opplevde rasistisk kommentar på Gardermoen

Tirsdag skulle Tinashe Williamson (38) ta med datteren på tur til London, men da influenseren gikk innom en av butikkene på Gardemoen lufthavn skal starten på jenteturen ha tatt en vond vending.

I en story på Instagram hevder den 38 år gamle profilen å ha opplevd rasistiske kommentarer fra en ansatt ved ÆRA Fashion Grademoen.

– Nå skjedde det akkurat noe som gjør meg altså så lei meg. Jeg er på Gardermoen med datteren min og vi går inn på @aerafashionairport. I kassa står det to ansatte og snakker. Hun ene ansatte, en eldre dame, sier «se, der kommer det en neger til». Jeg blir helt paff, skriver Williamson på Instagram.

NRK omtalte saken først.

– Jeg er sliten

Videre i innlegget skriver Williamson at hun ble svært opprørt av kommentaren, og måtte ta med datteren ut av butikken. Etter å ha bedt datteren om å vente forteller Williamson at hun bestemte seg for å vende tilbake for å konfrontere de ansatte.

– Hva er dette for en samtale å ha i en butikk, jeg står her med datteren min, skal hun ha sagt til de to ansatte i butikken.

Ifølge profilen skal hun ha blitt møtt med stillhet etter å ha kommentert på den eldre ansattes utsagn.

– Blir stående på Gardermoen og gråte fordi jeg er sliten. Vi prøver bare å dra til London på jentetur i 2 dager i vinterferien, avslutter Williamson.

God kveld Norge har tatt kontakt med Tinashe Williamson, men har foreløpig ikke fått svar.



Følger opp saken internt



I en kommentar til God kveld Norge sier daglig leder i selskapet bak ÆRA Fashion, Airport Retail Norway, Ann Christin Ruud at de har tatt kontakt med Williamson og beklaget hendelsen på det sterkeste.

– Williamson overhørte at en butikkmedarbeider ordla seg på en rasistisk og uakseptabel måte, noe hun konfronterte medarbeideren med. Medarbeideren bedyrer i ettertid at ordbruken er tatt ut av sin sammenheng, og at det på ingen måte var snakk om en uttalelse med rasistisk innhold. Dette kom imidlertid ikke frem overfor Williamson, og da Williamson konfronterte den butikkansatte med hva hun hørte, ble dette dessverre håndtert på måte som er uforenlig med god kundebehandling, sier Ruud til God kveld Norge.

Videre understreker Airport Retail Norway-daglig lederen at også butikkmedarbeideren omtalt i Williamsons story har beklaget seg direkte til profilen, og at Airport Retail Norway tar saken på største alvor.

– Uavhengig av konteksten bak ordene som ble overhørt, har det ført til en situasjon der en av våre kunder føler seg krenket av en butikkansatt. Det er ikke akseptabelt, og langt unna våre holdninger og våre krav til kundebehandling. Saken vil bli fulgt opp videre internt, avslutter Ruud.

– Svært alvorlig

God kveld Norge har vært i kontakt med kommunikasjonssjef for Oslo lufthavn, Harald Nygaard Kvam.

– Ja, vi er kjent med saken og dette synes vi i Avinor er veldig leit å høre om. Sånn skal vi rett og slett ikke ha det på Oslo lufthavn, og vi tar denne saken svært alvorlig. Avinor skal selvsagt følge opp saken nærmere, mot butikken det er snakk om.

Kvam, som har tatt direkte kontakt med Williamson, foreløpig uten å ha fått svar, er ikke kjent med om Williamson har sendt inn en formell klage.

På spørsmål om hva de tenker å gjøre videre svarer Kvam:

– Vi går i dialog med butikken og deres ansatte. På Oslo lufthavn er det ikke rom for rasisme, og Avinor ser svært alvorlig på denne saken. Det er snakk om en ekstern partner, som har egne ansatte. Avinor vil gå i dialog med disse, men det er ikke vi som er arbeidsgiver.



Fikk beklagelse

Tirsdag kveld uttalte Williamson seg på nytt på sin Instagram-story. Denne gangen publiserte hun en melding hun hadde fått fra den ansatte ved ÆRA Fashion som skal ha kommet med de rasistiske uttalelsene hun hadde beskrevet tidligere.

Den ansatte, omtalt som «Marit», hadde tilsynelatende beklaget seg til Williamson på tekstmelding. I skjermdumpen publisert av profilen forklarer «Marit» at uttalelsen hennes ikke var rettet mot Williamson og datteren.

– Jeg beklager på det sterkeste det som har skjedd. Det jeg snakket om handlet om noe helt annet. Vi snakket om endringer av språk i Roald Dahl-bøkene og hva som var greit å si da jeg var yngre, men som ikke er greit nå, skriver den ansatte ved ÆRA Fashion.

Videre sier hun at hun forstår hvorfor hennes uttalelse ble oppfattet som krenkende av Williamson, og sier hun nå forstår at måten hun reagerte på var uakseptabel.

OPPFORDRER TIL SAMTALE: Tinashe Williamson oppfordrer sine følgere på Instagram til å ikke være passive i møte med rasistiske kommentarer. Foto: Heiko Junge

– Velger å tro hun har lært

Til beklagelsen skriver Williamson at hun velger å ta den i god tro.

– Jeg stusser over at hun var komfortabel med å si «Der kommer det en neger til» så høyt i butikk når jeg går forbi, men jeg velger å tro på at hun har lært noe i dag, skriver Williamson ved siden av skjermdumpen på Instagram story.

Tidligere takket Williamson for støtten hun hadde fått etter å ha uttalt seg om hendelsen, og oppfordret sine følgere til å ikke være passive i møte med urett.