Opplevde «alles» mareritt på julaften:

Jula er rett rundt hjørnet og mange har dratt tilbake til hjembyen og barndomshjemmene sine. Slik skal i hvert fall TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen feire julen.

TV 2 har tatt en prat med 25-åringen om hans juletradisjoner, minner og meninger om jula.

– Hva skal du gjøre i julen?

– Jeg skal feire jul hjemme med familien. Hver jul kommer vi utflyttede barna til barndomshjemmet og bor der til og med andre juledag. Fullt hus og mye lyd, men utrolig koselig.

– Ribbe eller pinnekjøtt?

– Pinnekjøtt opp mot jul, ribbe på julaften. Det er ikke ordentlig jul før det knaser mellom tenna når en tygger svoren.

– Hva klarer du deg ikke uten, om du skal ha en riktig god jul?

– Oi, det var et godt spørsmål. Tror det må bli Hugh Grants dans nedover trappene i «Love Actually», eller han der rockeren fra samme film. Han har noen gode replikker i den filmen.

KONGEHUSEKSPERT: Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen er blant annet kongehusekspert i TV 2. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Hva er den dyreste julepynten du har?

– Det må være mini-juletreet jeg fikk av mamma og pappa til å ha i leiligheten. Jeg har akkurat flyttet ut, og julepynt sto dessverre ikke på prioriteringslisten av innkjøp.

– Hva synes du om å ha fullt julepyntet hjem allerede i slutten av november/ starten av desember?

– For meg så er det jul enten fra 1. desember eller første søndag i advent, så slutten av november/tidlig desember. Men jeg hører lite på julemusikk før de siste dagene før jul.

– Hvilken person gir deg aller mest julestemning?

– Shane MacGowan og The Pogues opp mot jul, «Fairytale of New York» er en favoritt blant julesangene, men i romjula er det Leif Juster. Hver 1. juledag går «Flåklypa Grand Prix» i bakgrunnen når vi spiser middag hos bestemor, og det eneste vi klarer å få med oss er introen «Sju-og-tredve mil nordover, litt sør og oppover, ligger Flåklypa».

– Hva er den verste julegaven du har fått?

– Omgangssyken. Ikke mye til gave, egentlig, men ble smittet en gang da jeg var liten. Det var den store sorgen å være syk på julaften.

– Hva tenker du om det økonomiske presset mange kjenner på i forbindelse med julegaver?

– Det er trist at en slik tradisjon skal bli preget av for mye kjøpepress. Heldigvis har jeg lagt merke til, i alle fall med meg selv, at presangene og handlingen blir mindre viktig med årene. Jeg gleder meg mest til å være hjemme og spise god mat.

TRADISJON: Schulsrud-Hansen har en unik juletradisjon i familien. Foto: Christian Roth Christensen / TV

– Er det innafor å lyve til barna om nissens eksistens? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Jeg visste ikke at vi løy? Sier du at nissen ikke finnes?!!

– Hva er den rareste/ mest spesielle julen du har hatt?

– For noen år siden feiret vi jul allemann alle. Generelt sett alternerer en, annethvert år her og annethvert år der, men det ene året samlet vi alle. Da ble vi 17 personer til bords. For et leven, men så veldig gøy og hyggelig.

– Hva er din mest unike juletradisjon?

– Det må nok være at vi leser juleevangeliet etter middag og før dessert på julaften. En gang måtte jeg lese fra min oldefars bibel, som han fikk til konfirmasjonen i 1927. Der var skriften på gotisk. Det gikk litt sakte å lese det året. I tillegg har jeg en bok jeg alltid leser i julen, Vindens Navn av Patrick Rothfuss. En fantasybok som overgår alt jeg har lest. Og så er hovedpersonen rødhåra da.

– Hva er det viktigste du har lært i år?

– Det er en lærdom som ofte må gjentas: Ikke sett ned foten så bestemt på nysnø. Den kan nemlig dekke til glattisen, og plutselig ligger du på ryggen med bein og armer til alle kanter som et annet barokkmaleri.

– Hva ønsker du deg til jul?

– Bordbrikker og Alf van der Hagens samtalebok med Ingvar Ambjørnsen.