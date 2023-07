Opplevde «alles» mareritt på ferie: – Krypdyr og advarsel på døren

FERIE: Den verste hotellopplevelsen for Brian Skotnes var i USA. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Det ble en vemmelig opplevelse for «Politi»-profilen Brian Skotnes (50) og kjæresten Ingeborg Myhre (48) på ferie i USA.

Denne sommeren er innsatslederen Brian Skotnes (50) aktuell i det nye TV 2-programmet «Politi». Når han ikke er på jobb, tilbringer han blant annet tiden med kjæresten og TV-profilen Ingeborg Myhre (48).

TV 2 har tatt en sommerprat med Skotnes. «Politi»-profilen forteller både om en vemmelig motellopplevelse og hans beste sommerminner.

– Hva skal du gjøre i sommer?

– Være på Ingeborgs hytte på Sørlandet og forhåpentligvis tar vi en liten tur til Mosjøen, hjemplassen min.

– Hva må til for at du skal ha en bra sommer?

– Være sammen med kjæresten min, familie og venner, samt fint vær.

KJÆRESTER: Brian Skotnes tilbringer ferien med kjæresten Ingeborg Myhre. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Hvilket sted vil du aller helst reise til?

– Bortsett fra Nord-Norge, kunne jeg tenkt meg å reise mer til Asia.

– Hvilket sted vil du aldri reise tilbake til?

– Jeg har bare hyggelige minner fra ferie.

– Har du noen gang hatt en skummel opplevelse om bord i et fly?

– Når en har vokst opp med å fly Twin Otter i Nord-Norge skal det litt til.

– Har du blitt – eller forsøkt blitt – svindlet på reise før?

– Nei.

– Hva er din verste hotellopplevelse?

– Motell i USA med kjæresten min, et sånt klassisk film-motell med bilen parkert foran døren. Det var skittent, med ulike krypdyr på rommet og badet. I tillegg var det en advarsel på døren om at den burde dobbeltlåses og ikke slippe inn personer, uten at du visste hvem det var.

– Har du hatt en spesiell opplevelse med en kjendis på reise før, og hva skjedde i så fall?

– Bare koselige reiser med kjæresten min, Ingeborg. Vår første reise sammen med barna til Sopot i Polen var veldig koselig, da barna fant tonen sammen.

– Hvor hardt jobber du for å få farge? Hvis hardt; hva er dine beste solingstips?

– Nei, ikke så hardt, men blir veldig fort brun til jentene mines store misunnelse. Jeg spiller mye golf og er alltid mye ute!

– Har du hatt en spesiell eller skummel opplevelse med dyr på reise?

– Da jeg jobbet i operasjon Poseidon i Egeerhavet (Hellas), var det mange aggressive løshunder på kaianlegget. Siden jeg ble bitt av en hund som barn, er jeg litt engstelig for hunder og det var litt skummelt.

– Hvor mange flåttbitt har du fått i livet?

– Aldri fått (tror jeg).

– Hva synes du er det verste med sommeren?

– Dårlig vær.

– Hva er ditt beste sommerminne?

– Jeg har jobbet som frivillig båtfører på Hudøy feriekoloni, for Kirkens Bymisjon, i 20 år. Barna har så å si vokst opp der på sommerferie og det har skapt gode minner.