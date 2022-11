Oppdaget Alzheimers-gen

Den australske skuespilleren Chris Hemsworth (39) fant nylig ut at han er i risikogruppen for Alzheimers. Nå vil han sette skuespillerkarrieren på pause, skriver BBC.

I et ferskt Intervju med Vanity Fair åpner Thor-stjernen opp om sin frykt for å utvikle sykdommen.

– Det kom som et stort sjokk, sier Hemsworth til Vanity Fair.

I intervjuet forklarer Hemsworth at testene bekreftet hans største frykt og sier at han vil prøve sitt beste for å forebygge sykdommen.

– Det trigget noe i meg som fikk meg til å ville ta en pust i bakken, sier den australske stjernen.

Fikk nyheten under innspilling

Til magasinet forklarer skuespilleren at oppdagelsen kom som del av innspillingen av dokummentarserien «Limitless» på Disney+. I serien utsetter Hemsworth seg for en rekke prøvelser for å teste kroppens begrensninger.

I en av episodene som tar for seg temaer rundt alderdom og forlengelse av livet, tar den australske skuespilleren en rekke blodprøver.

Resultatet av disse viser at han har to kopier av ApoE4-genet, en fra hver side av familien.

Ifølge en rapport fra Oslo Universitetssykehus har personer med dette genet større sannsynlighet for å utvikle demens av typen Alzheimers.

Skuespilleren forklarer at oppdagelsen av genet ikke er noen endelig diagnose, men heller en indikasjon på en høyere risikofaktor for sykdommen. Likevel har nyheten fått ham til å se annerledes på fremtiden.

– De fleste av oss unngår å snakke om døden i håp om at vi på en eller annen måte kan slippe unna. Vi har alle en slags tro på at ting skal ordne seg. Når du plutselig får vite at det er tegn til at det er slik veien videre blir synker virkeligheten inn, sier Hemsworth.

Alzheimers i familien

Både i episoden og i intervjuet nevner Hemsworth at nyheten ikke kom helt overraskende. Skuespilleren forteller nemlig at hans bestefar lever med Alzheimers.

– Jeg har ikke sett ham på et par år, men familien min holder kontakt. Moren min sier han er en vennlig type. Jeg er litt usikker på om hvorvidt han husker noe i disse dager. Han pleier å begynne å snakke nederlandsk, som er morsmålet hans, så iblant prater han i en slags suppe av nederlandsk og engelsk, sier Hemsworth om bestefaren.

Videre forteller skuespilleren om planer om å være ekstra påpasselig når det kommer til søvn, kosthold og hvile i håp om å forebygge utviklingen av demens.