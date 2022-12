Ønsker seg Farmen kjendis «all stars»: – Jeg vil være deltaker

Nå er det andre prosjekter som står på agendaen for programlederen. Likevel ønsker hun ikke å forsvinne helt fra Farmen-universet.

PROGRAMLEDER: Tiril Sjåstad Christiansen gir seg som programleder for Farmen kjendis etter den kommende sesongen. Foto: Espen Solli

I tre år har Tiril Sjåstad Christiansen (27) vært programleder for Farmen kjendis.

10. januar er det premiere på den syvende sesongen, med tolv nye kjendiser. Det blir dog den siste med Christiansen som programleder.

Til tross for at hun nå setter i gang med nye prosjekter, er det ikke utelukket med en comeback.

Mast på produksjonen

Christiansen var selv deltaker i Farmen kjendis i 2019 og stakk av med den gjeve førsteplassen.

VANT: Tiril Sjåstad Christiansen tok til tårene da hun vant Farmen kjendis i 2019. Foto: Alex Iversen/TV 2

Skulle hun vendt tilbake til gården der eventyret startet, er det ved én spesiell anledning: Farmen kjendis «all stars». Gjennomført på lik måte som årets Skal vi danse: all stars-sesong, der tidligere vinnere og publikumsfavoritter vender tilbake.

Når TV 2 spør om hun hadde gjort comeback dersom dette blir en realitet, avslører hun at hun allerede er tidlig ute med idéen.

– Jeg har sagt til Strix (Produksjonsselskapet, red. anm.) og lagt inn en halvveis pitch om Farmen «all stars», sier Christiansen og legger raskt til:

– Jeg vil ikke være programleder der. Jeg vil være med som deltaker, selvfølgelig. Men jeg kan ikke vite for mye eller komme med for mange ideer, for da får jeg ikke være med. Jeg har mast på dem sikkert hvert år, ler hun.

Andre prosjekter

Mens Christiansen venter på drømmesesongen av Farmen kjendis, er det andre ting som står på agendaen enn gårdskonseptet.

Hun har nylig blitt tobarnsmor, men det er ikke den eneste forandringen hun har på planen.

– Jeg har alltid prosjekter på gang! Akkurat nå skal jeg ut i mammaperm, selv om livet mitt aldri helt føles ut som en mammaperm, sa hun til TV 2 i sommer og la til:

– Nå driver jeg og utvikler egne prosjekter, noe som jeg syns er veldig spennende. Det er det jeg kjenner på at jeg har lyst til. Være kreativ, kjenne på at ideene kommer, realisere egne ideer og drømmer, og ta større del i en produksjon. Jeg vil prøve meg fra litt andre sider, kunne hun avsløre.

– Veldig gøy med reality

Christiansen har i flere år jobbet med realityserien. Akkurat den sjangeren ser det ut til at 27-åringen er mett av for nå.

Se hva den tidligere programlederen ikke ønsker å drive med i videoen under:

– Jeg syns det er veldig gøy med reality, og veldig gøy med Farmen kjendis. Men jeg kjenner at jeg må få brukt meg selv enda mer. Hvor jeg får utfoldet meg selv mer, være meg selv, og rett og slett gjøre det jeg liker å drive med, avslutter hun.

Se sesong 7 av Farmen kjendis når den har premiere 10. januar, på TV 2 Direkte og TV 2 Play.