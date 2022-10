Ønsker ny sesong: – Kjemper for det hver dag

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det ble aldri en sesong tre av den norske Netflix-suksessen «Hjem til jul». Det kjemper Ida Elise Broch for at det skal bli.

Skuespiller Ida Elise Broch (35) spiller hovedrollen i den nye Viaplay-serien «Fenris».

For mange er hun nok mest kjent for sin rolle som «Johanne» i Netflix-serien «Hjem til jul».

Den fikk to sesonger som kom i 2019 og 2020, men det ble aldri noen sesong tre. Det håper Broch fortsatt på.

– Brasil elsker deg

Serien ble en enorm suksess verden over, og Broch forteller at hun fortsatt får meldinger fra folk i utlandet. Blant annet fra folk i Brasil.

– Jeg fikk masse meldinger, som blant annet «Brasil elsker deg».

FENRIS: Broch er aktuell i ny Viaplay-serie sammen med skuespiller Cengiz Al. Foto: God kveld Norge

Hun har også opplevd å bli kjent igjen på gaten i blant annet Tyskland.

– Jeg gikk på gaten i Berlin for ikke så lenge siden, og så var det noen som kjente meg igjen. Det var veldig rart.

Broch er en etablert skuespiller her til lands, men det å bli gjenkjent i utlandet var noe nytt for henne.

– Det slo meg sist at alle land med Netflix har potensielt sett meg på skjermen. Den var ny og ganske surrealistisk

– En ren Netflix avgjørelse

Regissør Per Olav Sørensen bekreftet i starten av 2021 at det ikke ble en ny sesong av den populære serien.

I en mail til God kveld Norge forteller Sørensen hva som var grunnen til dette.

TAKKET FOR SEG: Etter den andre sesongen av «Hjem til jul», takket ressigør, Per-Olav Sørensen for seg. Foto: Terje Bendiksby/NTB

– Dette er en ren Netflix-avgjørelse. Jeg forlot skuta etter sesong 2, men jeg sa til produsenten The Oslo Company og Netflix at de bare skulle gjøre sesong 3. Men da uten meg.

Sørensen forteller derfor at han ikke kjenner til avgjørelsen om hvorfor de ikke gjorde sesong 3.

Kjemper for ny sesong

Broch forteller at hun får meldinger hver dag fra folk som er misfornøyde med at det ikke ble en sesong tre av den populære serien.

– Bare jeg legger ut et bilde på Instagram så er det alltid noen som spør om det i kommentarfeltet.

Broch forteller videre at hun gjerne skulle sett for seg at det ble flere sesonger.

– Jeg er veldig for en sesong til. Jeg gir meg ikke på å fortsette å kjempe for det. Jeg har veldig lyst på det altså.

– Man vet aldri

Trond Kvernstrøm er creative director i The Oslo Comany. Han forteller at grunnen til at det ikke ble en ny sesong, var at de følte at de klarte å lande slutten så fint, at det ikke var en naturlig videreutvikling av historien.

– «Hjem til jul» var tenkt som en limited serie, som ble to sesonger og vi er veldig fornøyd med det, sier han.

På spørsmål om han tenker at det er usannsynlig med en sesong til, svarer han:

– I utgangspunktet så er det usannsynlig, men man vet aldri.

Fenris hadde premiere den 25. september, og strømmes i en rekke land.