Ønsker mer porno-snakk i skolen: – Det haster

Fredag denne uken sendes den aller siste episoden av Joakims første porno, med Joakim Kleven (30) i spissen. Han har dypdykket inn i pornobransjen og vist seerne flere av pornoens sider.

I serien problematiserer Kleven at mange unge han har snakket med, ikke er fornøyde med seksualundervisningen på skolen.

FALSKT INNTRYKK: – De unge får sett at dette her er ikke virkelig sex – porno er poseringssex, forteller programleder Joakim Kleven om serien. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Hvis jeg skulle kommet med en konklusjon, så er det at det burde bli bedre seksualundervisning, og det haster, sier Kleven om serien.

– De møter på mye dritt

Programlederen har i løpet av TV-serien vist en nysgjerrighet rundt pornobransjen. Han tror at større åpenhet for å forstå en industri, kan føre til at man kan gjøre en forandring.

– Det kan høres naivt ut, men noe bevisstgjøring er sunt. Hvis man skal gjøre en bevisstgjøring må man være objektiv og se ting fra flere sider, forteller Kleven, og fortsetter:

– Porno er ikke bare grusomt. Én ting jeg har lært er at jeg har stor respekt for de jeg har møtt. De møter på mye dritt og blir forhåndsdømt.

Da sexolog og influenser Iselin Guttormsen (33) så at Kleven skulle lage dokumentarserien, var det to tanker som slo henne.

– Jeg tenkte dette her er dritfett. Også ble jeg sånn: «Hvorfor i helvete er det ikke jeg som lager den dokumentaren her?». Det er et tema som jeg brenner for, forteller Guttormsen til TV 2.

SEXOLOG: Influenser og sexolog Iselin Guttormsen deler mye på sosiale medier om alt som har med sex å gjøre. Deriblant mye om porno, og hvorfor hun mener det er skadelig. Foto: Javad Parsa

– Samtidig er jeg glad det er Joakim som har laget dokumentaren, fordi han er nok mer naiv og undrende til hele bransjen.

Guttormsen har nemlig uttalt seg om porno flere ganger i sosiale medier, og er tydelig på at hun ikke er fan av porno.

– Gjør oss til dårlige elskere

Sexologen mener porno påvirker både seksualiteten og menneske som individ.

– Pornobransjen og forbrukerne er med på å lage drøyere porno. Det legitimerer ræva holdninger mot kvinner, vold mot kvinner, det legitimerer incest, pedofili og voldtekt, forteller hun, og fortsetter:

– Det påvirker samfunnet vårt, hvordan man ser på kjønnsroller og hva man forventer i en relasjon, både emosjonelt og seksuelt.

Simon Ertzeid (27) er lege ved helsestasjonen Sex og samfunn. Han stiller seg på lik linje med Guttormsen – at porno påvirker i stor grad.

– Unge mennesker er fullt klar over at porno ikke er ekte sex. De vet at det er for underholdning og nytelse, men akkurat hvor forskjellen går og hvordan det påvirker oss og den seksuelle helsen, det er litt vanskeligere å vite når man er 14-15 år, sier han.

FARLIGSTE: Simon Ertzeid mener mye av problemet med porno ligger hos dem som eier sidene, hvor en liten gruppe mennesker påvirker mottakerne og hvordan man skal ha sex med hverandre. Foto: Jarran Flokkman

Ertzeid stiller seg derimot nøytral til porno, og ser også positive sider.

– Det man kan trekke fram som positivt er at flere forteller at de kan lære teknikker, posisjoner, hvordan man kan utføre oralsex og forskjellige måter å ha sex på – inspirasjon, forteller han.

Guttormsen støtter oppunder dette, men har et klart budskap.

– Det folk må vite er at porno gjør oss til dårlige elskere, sier hun.

– Jeg skulle ønske det var mer fokus på erotikk. Det å lese erotiske noveller eller se erotiske filmer – det er dritvakkert, sexy, fint og rått. Erotikk har beveget seg over til porno, og mykporno har beveget seg over til voldelig porno.

Bør lære om porno på skolen

Noe både Kleven, Guttormsen og Ertzeid har en felles enighet om, er at porno bør snakkes mer om.

– Seksualundervisningen snakker ofte om de negative konsekvensene av sex. Om abort, om seksuelle overførbare infeksjoner, litt om samtykke, litt om kjønn og seksualitet og ikke så veldig mye mer enn det. Når du er 14-15 år og går i niende klasse, så er det én ting du har lyst til å lære, og det er hvordan å ha sex, forklarer Ertzeid.

– Pornoundervisningen på skolen bør bli mye bedre, mener han.

Ifølge Guttormsen topper Norge alle statistikker i hele Europa når det kommer til bruk av porno blant barna våre, særlig i alderen 9-14 år.

– Dette er barn under seksuell lavalder. Gjennom porno lærer de om seksualitet, grenser, samtykke og hvordan kommunisere når man er nakne sammen. Hvis du da tenker at vi skal starte med seksualundervisning når barna går ut av barneskolen, så er vi altfor sent ute, understreker hun.

I TV 2-serien møtte Kleven en klasse fra Melhus ungdomsskole. Elevene savnet mer seksualundervisning, og tok derfor grep. De sendte en forespørsel til en sexolog, noe som resulterte i et foredrag om sex. Foredraget var det første møtet med seksualundervisning for enkelte av elevene.

Håper han har oppnådd én ting med serien

Etter seks episoder med porno har seerne sett alt fra pornostjerner som ser ut som unge jenter, at pornostjernene er varierte og lager noe for enhver, til at pornoen er svært iscenesatt.

I tillegg har tematikk som hevnporno, nakenbilder på avveie, «OnlyFans» og «Gay for pay» vært på agendaen.

Programleder Kleven håper han har klart å skape et engasjement og en større bevissthet.

– Porno er ikke så ille egentlig, når man har snakket om det. Jo mer man snakker om porno, desto bedre forståelse får man for hva man liker og hva man synes om porno.

– Jeg håper og tror serien har vist at vi verken glorifiserer eller fordømmer porno, og at folk skal få en egen oppfatning på hva de synes det er.

