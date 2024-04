Ønsker Danby Choi erstattet: – Blir så utrolig feil

– ERSTATTES: TikTok-profil Anine Olsen mener Danby Choi ikke bør få holde tale på 17. mai. Nå har hun tatt saken i egne hender. Foto: Martin Fønnebø / TV 2 / Even Eileraas

«Danby Choi har offentlig vært ute og støttet en tiltalt voldtektsmann, og nå skal han få æren av å holde tale på Norges bursdag foran det norske folk».

Det het det i underskriftkampanjen, opprettet av TikTik-profil Anine Olsen søndag kveld, som nå er avsluttet.



Kampanjen ble opprettet på plattformen Underskrift.no ved navn «NEI til at dem som offentlig støtter voldtektsmenn skal holde tale på 17. mai i Oslo».

Totalt 15.000 skrev under kampanjen.

Avisa Oslo omtalte saken først.

Det er i forbindelse med at Subjekt-redaktør og «Spillet»-deltaker Danby Choi (30) skal holde 17. mai-tale, og legge ned krans ved Henrik Ibsens grav på Vår Frelsers gravlund i Oslo, at kampanjen har sin opprinnelse.

Olsen delte også et innlegg på Instagram søndag kveld, hvor hun uttrykker sin frustrasjon rundt valget til 17. mai-komiteen.

Overfor God kveld Norge forklarer hun bakgrunnen for kampanjen.

– Jeg synes vi har hatt mange nederlag i samfunnet vårt. Ikke bare for kvinner, men som et samfunn sammen med økende tall på partnerdrap og drap generelt.

– Et slag i trynet

Olsen påstår Choi er kjent for å være involvert med tidligere voldtektsdømte menn.

Choi tilbakeviser anklagene fra Olsen lenger ned i saken.

I november i fjor haglet kritikken mot redaktøren etter at han var med i en TikTok-video med en mann som den gang var dømt for seksuell omgang med en mindreårig. Den gang beklaget Choi og uttalte at han hadde utvist dårlig dømmekraft.

Vedkommende ble først dømt i tingretten, men saken ble i senere tid anket til lagmannsretten hvor alle tre tiltalte i saken ble frifunnet. To av mennene ble dømt til å betale erstatning til fornærmede på 240.000 kroner hver.



– JÆVLIG: Tiktoker Anine Olsen synes det er «helt jævlig» at Subjekt-redaktøren fikk tilbud om å tale på Norges nasjonaldag. Foto: Even Eileraas

I tillegg mener Olsen at Subjekt-redaktøren forsvarer en voldtektsdømt mann, som ble frifunnet for åtte av ni voldtekter i januar 2022.

– Jeg synes det ble veldig mye på en gang. Og at det var et ordentlig slag i trynet til den norske befolkningen, etter alt vi har vært gjennom som et samfunn, sier hun og fortsetter:

– At han som støtter dem skal få lov til å holde tale på 17. mai - det er jo ikke noe større ære å få, og jeg synes det blir så utrolig feil. Det er det jo 15.000 andre som synes også.

Som nevnt var tittelen i underskriftkampanjen følgende:

«NEI til at dem som offentlig støtter voldtektsmenn skal holde tale på 17. mai i Oslo».

Tittelen er dermed feilaktig, ettersom vedkommende hun referer til ble frikjent i lagmannsretten, etter først å ha blitt dømt i tingretten.

Hun påpeker at det burde stått «tidligere voldtektsdømte», men forteller at man ikke kunne endre navn da kampanjen først ble publisert.

TikTok-profilen er likevel klar i sin tale på hva hun tenker om at Choi skal holde 17.mai-tale.



– At en som støtter de tingene skal få lov til å snakke til oss alle sammen - det synes jeg ikke noe om. Og det kan vi gjøre noe med, legger hun til.



– Alvorlig løgnaktige



Danby Choi har blitt forelagt all kritikk fra Olsen.

I en SMS til God kveld Norge skriver han blant annet at han aldri har støttet voldtekt.

– Jeg har heller aldri vært opptatt av å «støtte voldtektsmenn». Jeg har vært opptatt av rettsvern, ytringsfrihet og omsorg – også for folk som kanskje har gjort noe galt.

– ALVORLIG: Danby Choi mener fortellingen som blir fortalt, er alvorlig løygnaktige. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Dette kan i hvert fall bekrefte at kanselleringskulturen lever i beste velgående, legger han til.



Videre skriver han at andre ønsker at han skal slutte å uttale seg i offentligheten, et krav han aldri kommer til å etterleve.

– Jeg skal heller bruke mer tid på å forsvare dem som i samfunnet er fordømt, sier han og fortsetter:



– Jeg forstår det slik at de fleste signatarene er barn som er blitt oppfordret på TikTok. Men fortellingene de blir fortalt, er alvorlig løgnaktige.

30-åringen mener ordlyden i underskriftskampanjen er svært uredelig og villedende.

– Og virker å være konstruert for å skape et feilaktig inntrykk, laget av mennesker som vil sverte meg.

Selv er han bestemt på å holde talen og bekranse Henrik Ibsens grav på 17. mai.

– Kanskje blir han den eneste som liker talen jeg har tenkt å holde. Han var, om mulig, mer kontrær enn meg.

– Ibsen avslørte maktmisbruk og avslørte dobbeltmoral og tabuer. Som Subjekt-redaktør lar jeg meg inspirere av det utrettelige arbeidet han gjorde. Han var nysgjerrig og respektløs og rev ned stengte dører, avslutter han.

Ikke fått reaksjoner

Høyres representant Mehmet Kaan Inan var den som inviterte Subjekt-redaktøren til å tale på nasjonaldagen.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Inan, uten hell.

Leder for 17.mai-komiteen, Bjørn Revil, forteller til God kveld Norge at han har fått med seg underskriftskampanjen.



VIL IKKE KOMMENTERE: Leder for 17.mai-komiteen, Bjørn Revil, ønsker ikke å kommentere innholdet i underskriftskampanjen. Foto: Heiko Junge / NTB

Revil kan kun uttale seg på generelt grunnlag, og ønsker derfor ikke å kommentere innholdet i kampanjen.

– Det er den enkelte bekranser som plukker ut hvem de ønsker skal holde tale. Jeg, som leder i komiteen, har ansvar for at det formelle fungerer slik det skal.

Ifølge Revil har de ikke mottatt noen reaksjoner etter beslutningen om at Choi skal holde tale.

På spørsmål om det er en mulighet for at Choi vil bli erstattet som 17.mai-taler, svarer han:

– Jeg kan ikke se for meg at Choi vil bli erstattet.