Ønsker å «forsvinne» fra rampelyset etter salg av selskap

FORSVINNER: Gwyneth Paltrow avslører at hun ikke liker kjendistilværelsen. Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com

Den amerikanske skuespilleren Gwyneth Paltrow (51) lanserte Goop, sitt eget helse- og livsstilsmerkevare, i 2020.

Paltrow skapte store overskrifter den gang, kanskje spesielt da hun lanserte sine helt egne vaginaduftlys gjennom merkevaren.

I et nytt intervju i kvinnemagasinet Bustle røper skuespilleren at hun vil tre ut av offentligheten den dagen hun velger å selge velværeimperiet sitt Goop.

– Vil bokstavelig talt forsvinne

I intervjuet kommer det fram at 51-åringen ønsker å selge selskapet sitt om noen år.

Hun har imidlertid ingen anelse om hvem hun ønsker skal ta over Goop.

SELGER: Skuespilleren legger ikke skjul på at hun vil selge merkevaren sin. Foto: Jordan Strauss

– Vi er ikke klare til å selge ennå. Jeg trenger noen år til, uttaler hun til magasinet.



Videre forklarer Oscar-vinneren at hun trenger noen år på å finne ut av det, da hun vil være «fornøyd» med valget.

51-åringen innrømmer at hun ikke finner glede i kjendisstatusen sin, som følge av karrieren.

Den store «exiten» ønsker hun å gjøre når hun fyller 55 år i 2027.

– Jeg vil bokstavelig talt forsvinne fra det offentlige liv. Ingen vil noensinne se meg igjen, forteller hun.

51-åringen innrømmer som nevnt at hun ikke finner glede i kjendisstatusen sin, men det er likevel noen av delene med jobben hun liker.

Og det Paltrow liker er «å skape, samarbeide, få nye ideer, innovere, tenke fremover, strategi, visjon, og den type ting», kommer det fram i intervjuet.

Hun presiserer også at hun ikke er motivert av penger – selv om Goop ble verdsatt til 250 millioner dollar i 2018, ifølge New York Times.

– Penger har aldri vært min greie

– Jeg kunne aldri bli tiltrukket av den typiske rike fyren, sier hun i intervjuet med Bustle, og legger til:

– Og jeg tar ikke valg for å bygge verdier på feil måte. Jeg har alltid gjort uavhengige filmer. Jeg vet ikke – penger har aldri vært min greie, det har aldri vært det som har drevet meg.

Paltrow er gift med den amerikanske manusforfatteren Brad Falchuk (52).

I disse dager har hun fokusert på å hjelpe sin 17 år gamle sønn Moses Martin, og stesønnen Brody Falchuk, med deres siste år på videregående, samt hjulpet dem med med å søke på høyskoler.

Hun kaller dette en «fulltidsjobb i seg selv».

Paltrow har i tillegg til sønnen Moses, datteren Apple Martin (19), som hun har fra sitt tidligere ekteskap med Chris Martin (46), kjent fra det britiske bandet Coldplay.

TO BARN: Gwyneth Paltrow og Chris Martin har barna Moses og Apple sammen. Paret var gift fra 2003 til 2016. Foto: Colin Young-Wolff

Paltrow er kanskje best kjent for sin skuespillerkarriere. Hun har blant annet medvirket i kjente filmer som «Iron Man», «Shallow Hal», «Se7en», «Sliding Doors» og «Shakespeare in Love».

51-åringen vant en Oscar-pris for beste kvinnelige hovedrolle for sistnevnte film.