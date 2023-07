«One Three Hill»-stjerna Bethany Joy Lenz avslører kult-fortid

VIL FORTELLE: Bethany Joy Lenz, best kjent for sin rolle som «Haley James Scott» i TV-serien «One Three Hill» som ble sendt fra 2003 til 2012. Foto: Jordan Strauss /AP

Den amerikanske skuespilleren Bethany Joy Lenz (42) avslører at hun var med i en kult i ti år.

I samtale med «One Three Hill»-kollegaene Hilarie Burton og Sophia Bush forteller hun at det ville vært en «verdifull opplevelse» å skrive om, og hvordan det har påvirket henne de påfølgende ti årene, gjengir People fra podkasten «Drama Queens».

På spørsmål om hun kunne tenkt seg å bli forfatter svarer hun bekreftende, men erkjenner å føle på press for å gi et riktig bilde av perioden, grunnet andre involverte.

PODKAST-GJENGEN: De tidligere kollegaene Hilarie Burton, Bethany Joy Lenz og Sophia Bush mimrer om One Three Hill-tiden i podkasten «Drama Queens». Foto: James Atoa/UPI/Shutterstock

«Jeg vet ikke hvor mye jeg kan si fordi det er fortsatt folk og juridiske ting som gjør det mer komplisert. Men jeg skriver, jeg skriver hele tiden», sier hun i podkasten ifølge magasinet.

Joy Lenz sier ikke noe om hvilken kult det dreier seg om.

42-åringen har tidligere gått ut mot Mosaic-kirken, som The New York Times omtaler som en hip Los Angeles-kirke som gir assosiasjoner til Coachella-festivalen.

På kirkens egen nettside beskrives Mosaic som et fellesskap, hvor hvem som helst kan høre til, og at de streber etter å skape et hjem i byen for dem som ikke har et. Kjerneverdier som ramses opp er blant annet tro, kjærlighet, struktur og kreativitet.

I et innlegg på Instagram delte skuespilleren sine erfaringer etter å ha besøkt kirken sporadisk over to år.

Der retter hun en rekke anklager om kirkens hierarki. Hun hevder å ha observert kontrollerende og «forstyrrende» oppførsel, og sier det var årsaken til at hun valgte å slutte å gå dit.

Joy Lenz uttalte i mai i år at hun fortsatt har sin kristne tro, noe hun takket den nylig avdøde predikanten Tim Keller for.

På Instagram skrev hun at Keller er årsaken til at hun klarte å gjenoppbygge troen, som hun hevder tidligere ble brukt mot henne som «et verktøy for manipulasjon».