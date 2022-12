Omtaler seg selv som et fremmedlegeme i kongehuset

GOD KVELD NORGE (TV 2): De nye episodene i den omdiskuterte dokumentaren om hertugparet tar for seg bryllupet og den turbulente tiden etterpå.

FORTELLER: Harry & Meghan-dokumentaren fortsetter å skape overskrifter verden over. Foto: Med tillatelse fra prins Harry og Meghan, hertugen og hertuginnen av Sussex.

Torsdag kom de tre siste episodene i dokumentaren om hertuginne Meghan og prins Harry.

I episode fire tar de for seg det storslåtte bryllupet til paret i 2018, og i starten ser vi glimt av tidligere kongelige bryllup, mens Meghan Markle forteller om en samtale med en privat kongelig sekretær:

– Hun hadde jobbet for dronningen i nesten 20 år. Og det hun sa til meg var: Det er som en fisk, som svømmer perfekt, sterk, den følger den rette strømmen.

Paret deler detaljer fra den store dagen - 19. mai 2018. Foto: BEN STANSALL /AFP

Deretter får vi se bilder av nyhetssaker som ble skrevet om Markle etter at forlovelsen ble kjent.

– Og en dag kommer denne lille organismen inn. Dette fremmedlegeme, og så blir hele greia (...), Markle lager så en lyd og gestikulerer i det som kan tolkes som skepsis eller frastøtende, og fortsetter:

– Hva er det? Hva gjør den her? Den ser ikke ut som oss, den rører seg ikke som oss, vi liker den ikke,S få den av oss.

Deretter vises en rekke faksimiler fra ulike nettsteder hvor negative reaksjoner og diskusjoner rundt Markles person er i fokus etter forlovelsesnyhetene.

Amerikaneren fortsetter med å gjenfortelle fra samtalen hun hadde med denne privatsekretæren:

– Hun forklarte at de vil snart forstå at den er sterkere, raskere og enda bedre med organismen som en del av seg.

– I begynnelsen vil det bli vanskelig for dem å tilpasse seg den nye greia, men så blir det fantastisk. Og jeg håpet virkelig at det var sant.

Roser kongens bidrag

Kjente og mindre kjente bilder fra bryllupet og festen vises mens paret forteller om det storslåtte bryllupet i Windsor slottet 19 mai 2018.

Kong Charles og hertuginne Meghan. Foto: Jonathan Brady /Pa photos

Prins Harry mener det lå en klar forventning om å ha et offentlig bryllup, siden han var «Dianas gutt».

– Det var oppdrag fullført med William. Nå ville man se Harry gjøre det samme, så kunne vi, sier hertugen mens han gestikulerer med hendene, og legger til: jobben utført.

Markle er klar på at den store dagen var surrealistisk og overdådig, og forteller at de musikalske innslagene var viktig for henne.

Hertugen roser så kong Charles for å bidra med å velge ut orkesteret som opptrådte under seremonien:

– Det var avgjørende.

Svarer på det «alle» lurte på

Hertuginnen omtaler «Harrys far» som veldig sjarmerende, og forteller hvordan hun gikk fram for å spørre kongen om han ville følge henne til alteret:

– Jeg sa til ham: jeg har mistet faren min i denne prosessen. Jeg så på ham som min svigerfar og det var veldig viktig for meg. Så jeg ba ham om å følge med til alteret, og han sa ja. Alt var uvirkelig.

Prins Harrys blikk og ordene han sa til Markle da de møttes ved alteret opptok store deler av befolkningen. Både kropps og- mimeeksperter ble intervjuet i etterkant for å finne ut hva som ble sagt.

Nå svarer prinsen med egne ord på hva han tenkte idet han så sin brud.

– Se på meg, se hva jeg fikk. Se hva jeg fant. Hele verden så på, men da vi var ved alteret var det bare oss to.

Problemer etter bryllupet

Etter bryllupet flyttet de nygifte inn i en bolig i Kensington Palace, som de uttrykker ikke var så storslagent som det høres ut som. Markle minnes at «H», fikk litt problemer med takhøyden, og antyder at talkshowdronningen Oprah også ble overrasket over boligens størrelse da hun besøkte dem.

Månedene etter ble de første kongelige oppdragene fullført, og det første med dronningen minnes Markle som en fin opplevelse.

Mens paret gjennomførte en omfattende turné i Australia, annonserte de graviditeten. Hertugen mente de måtte gjøre det fordi magen begynte å vises.

Markles venn og skuespillerkollega, Abigail Spencer mener at paret gjorde en fantastisk figur på utenlandsreisen:

– Jeg skjønner ikke hva som skjedde etter det.

Deretter hevder Lucy Fraser, også Markles venninne, at Australia ble et vendepunkt fordi de var så populære blant folket:

– Flere i kongehuset følte seg svært truet av det, hevder Fraser.