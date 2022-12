Omer Bhatti om kjæresten: – Det er litt aldersforskjell

Danser og artist Omer Bhatti (37) har vært mye i rampelyset, særlig grunnet hans relasjon til Jackson-familien.

Men privatlivet, og særlig kjærlighetslivet, sier han selv han liker å «skyve under teppet».

Under førpremieren til den etterlengtede storfilmen «Avatar: The Way of Water», lettet han likevel på sløret om forholdet med Alisa.

Nyforelsket

De to har vært kjærester i litt over tre år, og i 2019 fikk man et glimt av paret på Elle-festen. Bhatti, som omtaler Alisa som «sjenert», forklarer hvorfor det har blitt få røde løpere siden da:

– Det har jo også vært pandemi og vi har ikke vært fullt så mye ute, men nå er det på tide å stikke hodet litt frem. Vi er veldig glade i å gå på kino og jeg er stor James Cameron-fan.

– Hvordan går det med dere om dagen?

– Veldig fint. Vi har vært sammen i nesten tre år, men har sånn «førstegangs forelskelsesfølelse», så det vil jeg si er veldig bra, sier Bhatti til God kveld Norge.

– Hvordan har dere klart å opprettholde den følelsen?

– Balanse, jobbe med seg selv, vokse med hverandre og forståelse, sier Bhatti og legger til:

– Det er litt aldersforskjell, men likevel så går det fint. Man merker ikke det før det blir litt diskusjoner, da merker man det, i hvert fall jeg.

37-åringer forteller videre at det er ti år mellom ham og Alisa, og at de ikke er samboere.

– Kanskje det er nøkkelen til at dere har holdt på den nyforelskede følelsen?

– Ja kanskje det er litt av nøkkelen faktisk. Vi er veldig mye sammen, men at man har litt distanse tror jeg er sunt.

Jul med Jackson?

Om paret skal feire jul sammen eller ei er enda usikkert forklarer Bhatti.

– Jeg pleier som regel å alltid reise til USA og feire med min andre familie. Vi får se hva som skjer neste uke når jeg har bestemt meg.

– Hvordan blir feiringen med Jackson-familien hvis det blir juleferie i USA?

– Vanligvis har vi reist til tropiske steder, jeg må si jeg håper litt på det, men hvis ikke er det ikke feil med ordentlig julestemning og snø. Som regel er det bare at vi er sammen, familien, ikke gjør noe spesielt, men bare har god tid sammen.