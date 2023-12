Om nøyaktig én uke er disse verdenskjente

Dramatikk, skandaler og intriger er kun stikkord av det fans har kost seg med siden 2016 – i en velkjent serie som viser det britiske kongehuset bak lukkede dører.

Det er selvfølgelig snakk om «The Crown». Nå har den siste sesongen kommet, og vi får et innblikk i hvordan sønnene til prinsesse Diana taklet livet etter hennes død.

I siste del av sesongen blir vi kjent med en rekke nye skuespillere, som nå forteller om hvordan det er å gå fra å jobbe på «Legoland» til å bli verdensstjerne – fortere enn du klarer å blunke.

Ukjente skuespillere

Siden premieren har serien blitt anerkjent med hele 15 «Bafta»-nominasjoner, 10 «Golden Globe»-nominasjoner og 69 «Emmy»-nominasjoner.

I siste del av sesong seks møter vi de britiske skuespillerne Ed McVey (prins William), Meg Bellamy (Kate Middleton) og Luther Ford (prins Harry) i episodene som er regissert av norske Erik Richter Strand.

– Jeg jobbet på Legoland da jeg fikk telefonen om at jeg fikk jobben, og hadde på meg et maskot-kostyme, forteller Bellamy til TV 2 da «The Crown»-rollebesetningen gjestet «God morgen Norge» torsdag morgen.

– Jeg fortet meg ut for å svare. Men jeg forventet egentlig at jeg skulle få rollen. Vi hadde utvekslet et par eposter, og det så ganske positivt ut.

Selv har de lite skuespillererfaring sammenlignet med de tidligere skuespillerne, men fikk jobben etter at de sendte inn presentasjonsvideoer til en åpen casting.

KATE OG WILLIAM: Siste del av «The Crown» skal handle om da hertuginne Kate Middleton og prins William møtte hverandre. Foto: Netflix

McVey er den ene som hadde noe teatererfaring, men så derimot ikke på det som en fordel. Han forteller at man får mye hjelp bak kamera, slik at man fremstille karakteren på best mulig måte.

– Det ser kanskje ut som at det er én person som står bak det hele, men det er hundrevis av folk med tusen ganger mer erfaring enn deg som holder deg i hånden.

Skapt diskusjoner

Tidligere i 2023 kunne prins Harry avsløre at han ser på programmet og faktasjekker alt – noe som mildt sagt gjør Ford nervøs.

– Man tenker jo på litt på det … Men jeg tror bare at man må stenge det ute.

BRØDRE: I «The Crown» spiller Luther Ford som prins Harry (t.v) og Ed McVey spiller broren prins William. Foto: Netflix

Selv reagerte hans egen mor på at han ikke lignet på prinsen, men fikk rollen gjennom sosiale medier – til tross for at han ikke hadde noe erfaring.

I tillegg har troverdigheten rundt programmet skapt diskusjoner – hvor mange kaller det «kongelig propaganda».

Regissøren fra Bergen mener derimot at de kun holder seg til sannheten.

NORSK REGISSØR: Erik Richter Strand fra Bergen har regissert flere episoder av «The Crown». Foto: Bjarte Ragnhildstveit/God morgen Norge

– Disse hendelsene er åpenbart ting som har skjedd, og det ligger et stort team bak det som sjekker at vi ikke tar feil. Alt som er dramatisert, har skjedd, men det handler om hvordan. Det er opp til oss å vise, forteller han.

Regissøren Strand står bak et par av episodene i siste del av sesong seks – i tillegg til å tidligere ha regissert episoder i sesong fem.