Om norske «Eurovision»-fans: – Skadefryd er ikke attraktivt

TV 2 var i Liverpool da startrekkefølgen bla lansert sent torsdag 11. mai.

Fansen jublet for Norges startnummer 20, men måpte da de så at Sverige skulle ut som nummer ni – en svært ugunstig plassering.

Lorine Zineb Nora Talhaoui, som Loreen egentlig heter, sier til TV 2 at hun ikke tror på eksperter som hevder vinnersjanse er knyttet til startnummer.

Både fans og eksperter tror likevel at dette er fordel for Norge og Finland, og ulempe for Sverige.

BRYR SEG IKKE: Hvor enn Käärijaä skal spille, skal han gi sitt ytterste. Det lover han. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Et jevnt løp

Torbjörn «Tobbe» Ek har vært kjent som en av Skandinavias største «Eurovision»-eksperter i en årrekke. Han anerkjenner at dette ikke er en drømmesituasjon for Sverige.



– Min første reaksjon var at dette er Finlands fordel og at det virkelig kan bli et jevnt løp på lørdag. Alessandra har også fått et flott startnummer, og hvis hun synger med selvtillit i finalen tror jeg hun kan bli topp fem, spesielt ettersom Storbritannias Mae Muller ikke leverer varene.

Finske Jere Pöyhönen (29), kjent under artistnavnet Käärijä, er også en av favorittene til å vinne. Han var langt heldigere med startnummeret, og er den siste i første halvdel – med startnummer 13.

Han fikk spørsmål om hva han tenker om å opptre i den mye omdiskuterte «dårlige» halvdelen.

– Jeg bryr meg ikke om når jeg skal opptre. Det betyr ikke noe. Hvorfor skal jeg tenke på det? Jeg skal gjøre mitt beste. Hvis det er en ulempe, så kan jeg uansett ikke gjøre noe med det.

TV 2 ble med inn i det «hemmelige» våpenet til Käärijä. Se videoen under:

En del av forklaringen

Ek, som til vanlig jobber i svenske Aftonbladet, føler at Sverige var mest uheldige da arrangørene bestemte rekkefølge. Likevel kommer han med et viktig poeng:

– Men samtidig må dette ha vært noe det svenske teamet har regnet med, sceneshowet tatt i betraktning. Loreen har et sceneshow som ikke lever opp til tidskravet når det kommer til rask endring, man må få inn all den svenske scenografien og samtidig få ut det artisten hadde før på cirka 45 sekunder.

– Når Sverige kommer med et så avansert scenerigg, vet den svenske delegasjonen at vi må få et startnummer etter en reklamepause. Og reklamepausen i første omgang blir mellom startnummer 8 og 9. Så det må være kompromisset som Sverige har akseptert, for å få sceneshowet vi ønsket. De har nok regnet med å få et dårligere startnummer.

KAN SINE SAKER: Torbjörn Ek blir intervjuet av flere utenlandske medier daglig her i Liverpool. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

«Tobbe» har fått med seg at mange nordmenn fryder seg over at våre naboer i øst trakk et langt kortere strå enn oss.

– Er du irritert over nordmenn som kan juble og klappe over startnummeret?

– Haha! Skadefryd er ikke særlig attraktivt. Jeg håper at de er mer glade av hensyn til både Alessandra og Käärijä, som har fått flotte startnummer, enn at de er glade for at Sverige fikk en dårligere plass.



– Snork!

TV 2 møtte Loreen (38) på torsdag, og spurte om hva hun tenkte om å opptre i første halvdel.

Lorine Zineb Nora Talhaoui, bedre kjent som Loreen, kan bli første kvinne som vinner «Eurovision» to ganger. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Jeg ser en helhet i programmet. Jeg ser hva programmet gjør. Det er ingen som ønsker å høre på tolv «Tattoo»-låter. Snork! «Der kommer hun igjen», tenker de da. Det er spennende, for vi har alle disse ulike artistene. Alle har ulike uttrykk. Alle fargene trengs for å skape helheten.

– Mange håper på andre halvdel. Alessandra Mele fikk det. Har hun fordel av det?

– Det er likedan. Det handler om nærvær når du opptrer. Vær i ditt ess når du opptrer, slik at du og publikum er koblet sammen. Vi sender ut noe. Hvis det er autentisk, da kjenner man det og da liker man det. Det er mitt språk. Og så gjør man det man vil gjøre.

Lederen i MGP-klubben, Morten Thomassen, velger å se etter det positive. Som at hun er plassert mellom to langt svakere låter.



– Når du er såpass stor favoritt gjør ikke startnummeret så mye, og den er mellom to «bråkete» låter fra Spania og Albania. Norge har samme startnummer som i 2009. Da vi vant for øvrig med Aleksander Rybak.