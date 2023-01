– Om jeg var mann, hadde jeg ikke vært like kjent i dag

Det ble oppstyr da Øyunn Kroghs (27) pupper ble vist i NRK-programmet «24-stjerners julekalender». Hun tok av seg toppen og spurte om noen ville ha melk i kaffen under en oppgave hvor man skulle få en familie til å le.

Krogh erkjenner at hun er rimelig lei av å snakke om det, etter å ha uttalt seg en rekke ganger tidligere om både stuntet og reaksjoner i kommentarfelt.

Men, når det nå ble kjent at tre klager blir tema i torsdagens møte hos Kringkastingsrådet, har Krogh likevel noen tanker å dele.

24 kjendiser konkurrerte om hvem som skulle bli 2022s julestjerne. Det var Øyunn Krogh som stakk av med seieren. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

I pressemeldingen skriver NRK at det blir «puppe-debatt».

– Det er komisk, akkurat som innslaget. Jeg håper de får en komisk debatt og at det kan spre litt glede i K-rådet, sier Krogh til God kveld Norge.

Bevis på forskjellsbehandling

27-åringen er rask til å poengtere hvorfor de tre klagene, og alt oppstyret rundt puppe-stuntet, er problematisk.

– At det skal opp i rådet er jo et bevis på at vi ikke har kommet lenger.

Krogh sier det er viktig at kvinner og menn på lik linje skal få lov til å bruke kroppen som et verktøy i hverdagen - også når det kommer til humor.

Krogh poengterer at deltaker Emil Gukild rev av seg skjorta i NRKs adventskalender, uten at det skapte noe storm. Øyeblikket er brukt i promobildet. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK, grafikk: Animaskin

Hun roser NRK for å ha tatt et standpunkt ved å ikke klippe ut puppe-innslaget, noe hun håper også Kringkastingsrådet setter pris på.

Episoden med puppe-stuntet ble sendt 12. desember. Én uke senere hadde NRK mottatt 34 klager om programmet - de fleste dreide seg om nakenhet, fikk Se og Hør opplyst.

God kveld Norge har fått innsyn i noen av klagene:

Dette reagerer klagerne på Det som går igjen i klagene er reaksjoner på språket - banning, seksuell ordbruk og nakenhet. En reagerer på at programmet har ni års aldersgrense, og trekker frem nakenhet og språk i episode 12: «at jeg skal sitte i sofaen med 9-åringen min og måtte forklare runking og ståpikk, synes jeg svært lite om». En annen mener at Kroghs puppe-vits burde ha blitt klippet bort av NRK: «Det er skammelig. Jeg følger da med i tiden og vet at NRK også forandrer seg. Men dette er over grensen». Personen henviser så til sosiale medier og mener mange har reagert på samme måte: «Håper dere tar dette på alvor og boikotter Øyunn Krogh». En tredje person mener dette kan sammenlignes med blotting, «Barn sitter og ser på dette, noe som ikke passer seg. Hadde en mann dratt frem en penis foran en 12 år gammel jente hadde det blitt anmeldt for blotting. Hvordan våger dere å vise det samme bare i motsatt kjønn? Avskyelig spør du meg». Øyunn Krogh har fått med seg den siste kommentaren og sier til God kveld Norge: – Å vise pupper på TV er ikke det samme som å vise penis - det er det samme som å vise vagina.

– Drittlei

Influenseren sier hun er stolt av stuntet, men mener det er latterlig at hun er blitt en slags frontfigur for å vise fram kroppen. På premierefesten for julekalenderen dukket hun opp i en gjennomsiktig kjole. Det gikk ikke ubemerket hen.

– Jeg ser ikke på meg selv som en profil som har behov for å kle av meg. Jeg har lest kommentarer hvor folk skriver at de ikke ville at kona skulle gått slik og at noe må overlates til fantasien. Hvem sin fantasi? Det er gammeldagse syn.

Hun trekker frem at denne uken har komiker Steinar Hallert vist fram rumpehullet på TV. Det laget samtlige mediehus sak om.

Discovery+ opplyser til God kveld Norge at det ikke har kommet noen seerklager på episoden.

– Jeg er drittlei av å få pes for å gjøre akkurat det samme som menn. Om jeg var mann så hadde jeg ikke vært like kjent i dag, for ingenting jeg hadde gjort hadde provosert, sier Krogh, og utdyper:

– Misforstå meg rett. Jeg mener jeg fortjener plassen min og jobben min, men det er veldig enkelt for meg å sjokkere og lage overskrifter med alle disse tullete «reglene» jeg bryter. Jeg er ikke en sint feminist eller hater menn, men folk må innse at det fortsatt er begrensninger og et skeivt syn på kjønnene.

Mener spillereglene er ulike

De siste dagene har komikere slått ring rundt Martha Leivestad, som har fått hets etter en opptreden på «Rikets Roast», noe Krogh drar frem som et eksempel på hvordan kjønn spiller inn på hvordan publikum reagerer på humor.

– Jeg skjønner ikke hvorfor folk er redde for morsomme damer som ikke gidder å være med på spillereglene som er lagt opp for oss, sier Krogh, og legger til:

– Jeg står veldig sterkt i puppedebatten, og kan bare si at jeg på lik linje med alle menn kommer til å fortsette å kle av meg for humorens skyld.