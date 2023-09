Oliver Ingrosso har blitt pappa

FAMILIEFORØKELSE: Oliver Ingrosso (t.h.) har blitt far. Her sammen med Benjamin Ingrosso (t.v.), Pernilla Wahlgren, Theodor Wahlgren og Bianca Ingrosso. Foto: Anna Tärnhuvud/Aftonbladet/TT

DJ og musikkprodusent Oliver Ingrosso (33) og kjæresten Zoe-Fay Brown (29) har blitt foreldre for første gang.

Det deler Brown på Instagram sin historiefunksjon.

Brown har delt et svart hvitt-bildet av barnet, hvor hun også røper navnet.

«Kalí Ennio Brown Ingrosso», skriver hun.

I april delte Ingrosso at han og kjæresten skulle bli foreldre for første gang.

– Jeg er veldig fornøyd, ja. Men jeg tror ikke det har sunket helt inn enda. Jeg har snakket med flere menn som skal bli fedre, og alle sier det samme: «Du som far skjønner ingenting før du står der med babyen», delte han i podcasten «Inga beiga morsor.»

Ingrosso er sønn til Sveriges TV-stjerne og artist Pernilla Wahlgren (55) og den svensk-italienske danseren og restauranteieren Emilie Ingrosso (58).

Han er eldst i søskenflokken, bestående av influenser Bianca Ingrosso (28), Benjamin Ingrosso (25) og Theodor Wahlgren (16).

Bianca Ingrosso har dermed blitt tante for første gang.

TANTE: Bianca Ingrosso delte babynyheten med sine 1,3 millioner følgere på Instagram. Foto: Instagram @biancaingrosso

– Velkommen til familien Kalí Ennio Brown Ingrosso. Tante elsker deg allerede med hele hjertet, skriver hun på sin Instastory.

I sommer uttalte Wahlgren overfor Aftonbladet at hun gledet seg til å bli farmor.

– Jeg og Bianca sa det her om dagen – vi kan ikke prate om det uten å gråte. At vi skal få se Oliver bli pappa... Han er en så fin person. Han har en så stort hjerte, og har alltid sagt at han trives best med barn og dyr. Det skal bli kjempefint å se han bli pappa, sa hun.