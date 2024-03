Ole Ivars legger opp: – Vi er yngre enn Mick Jagger men alt har en slutt!

Hele Norges Ole Ivars har bestemt seg for å legge instrumentene på hylla etter 60 år på veien.

Stor avskjedskonsert

Den siste konserten blir sammen med KORK i Oslo Spektrum, lørdag 19. oktober. Etter den dato så er det slutt for bandet som ble startet i 1964 på Hamar og har vært Norges mest kjente danseband i flere årtier.

– Det kommer nok ikke til å gå innover oss før vi er ferdig med å spille den siste akkorden i Oslo Spektrum. Det blir rart å gå av scenen og tenke at dette var siste konserten vår, sier William Kristoffersen til TV 2.

SLUTT: William Kristoffersen ved orgelet der han har laget alle Ole Ivars-sangene hjemme på Råholt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Suksessrik karriére



William Kristoffersen har fortsatt stor glede av å være med i Ole Ivars, og jobber ti timer i døgnet som bandets administrerende direktør og altmuligmann. Det har han gjort siden starten i 1983. Men alt har en slutt, og den nærmer seg nå for dansebandet med opprinnelse på Hamar, hvor eldstemann i bandet er 78 år gammel.



– Jeg har kjempet og det har vært en kamp for å spille videre som band, og vi har gjort alt vi har kunnet for å tilfredstille vårt publikum. En artist i Norge må stå på for å holde seg gående. Det er en stor logistikk hver eneste helg for å komme seg ut på konsert, hotell og på scenen for å få den beste lyden. Men alt har en slutt og det er aldri lett å gi seg, men vi er enige at vi ikke skal spille noe mer etter avskjedskonserten, sier Kristoffersen.

SPELLEMENN: Ole Ivars får prisen i kategorien «Danseorkester» under Spellemannprisen i 2004. Foto: Lise Åserud

Hjelp av Rune Rudberg

Ole Ivars har fått totalt åtte Spellemannpriser og gitt ut imponerende 45 album.

Kjente vokalister har vært Lasse Johansen og ikke minst Tore Halvorsen fra 1988 til 2018. Da tok Espen Hagen Olsen over.

Kristoffersen synes det er vanskelig å tenke på en comeback-turné senere, og tenker at det blir større og større risiko og holde på videre.

BASSIST: William Kristoffersen gruer seg til å spille siste akkord i Oslo Spektrum i oktober. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Beslutningen er tatt og nå gleder Ole Ivars seg til å hylle alle sine fans med en stor flott konsert. Fansen til dansebandet er veldig trofaste og mange har vært med helt siden starten på 60-tallet. Kristoffersen tror det blir tungt for mange og at det blir tårevåt avskjed, og er derfor opptatt av å avslutte med stil.

– Jeg driver mye og tenker på hva vi skal spille, og det må bli enkeltstående låter, og det må bli mye fin prat mellom låtene. Som oppvarmingsband skal Rune Rudberg-band varme opp for oss, og det passer da vi har samme fans. Alt blir også tatt opp av NRK så dette skal bli foreviget, avslutter Kristoffersen til TV 2.

