Ole Ivars' landeplage ble ikke tolket i «Hver gang vi møtes»: – Politisk ukorrekt

I helgen var det dansebandkongen William Kristoffersen (72) som satt på enden av bordet i «Hver gang vi møtes» på Kjerringøy.

Kristoffersen er kjent som bassist i Ole Ivars, og har også vært dansebandets hovedlåtskriver i mer enn 40 år.

Det var dermed ingen overraskelse at artistkollegaene tolket flere av Ole Ivars' velkjente slagere som «Jag trodde änglarna fanns», «Kalle med fela» og «En får væra som en er» på hedersgjestens dag.

Se Mari Boine tolke Ole Ivars i videoen øverst i saken.



HEDERSMIDDAG: I den femte episoden av «Hver gang vi møtes» var det Ole Ivars-bassist og låtskriver William Kristoffersen som ble hyllet av de andre artistene med sang. Ole Ivars' mest kjente låt, «Nei, så tjukk du har blitt», var det ingen av deltakerne som tolket. Foto: Vegard Breie / TV 2

Men én av Ole Ivars' mest populære låter glimret med sitt fravær i TV 2-programmet – nemlig «Nei, så tjukk du har blitt».

Sangen fra 1999 – som ble skrevet av Kristoffersen – blir gjerne omtalt som gruppens mest kjente verk, med refrenget: «Nei, så tjukk du har blitt. Ja, du har pinadø lagt på deg gitt. Også du som var tynn som ei høvelflis. Nå har du blitt feit som en julegris».

Sangteksten handler om en mann som har blitt tjukk av å spise mye mat.

– Politisk ukorrekt

Til TV 2 sier Kristoffersen at det ikke hadde streifet ham at «Nei, så tjukk du har blitt» ikke ble sunget i «Hver gang vi møtes».

– Jeg informerte til de som jobber med låter for «Hver gang vi møtes» om å meddele til de andre artistene at Ole Ivars har spilt omkring 300 av mine låter fordelt på 20 album. Jeg kunne ikke påvirke eller snakke med noen av de andre i prosessen, men ønsket innerst inne at de skulle lytte til flere låter enn topp 10 på Spotify, sier han.

OLE IVARS: William Kristoffersen har vært en del av dansebandet Ole Ivars i over 40 år som bassist og låtskriver. Her er Kristoffersen avbildet sammen med resten av bandmedlemmene og Tom «Matoma» Stræte Lagergren i «Hver gang vi møtes». Foto: Vegard Breie / Pinakkel Studio

72-åringen er dermed ikke skuffet over låtens fravær i programmet.

– Jeg har ingen følelse av at det er rart eller dumt at ingen har valgt «Nei, så tjukk du har blitt». Jeg er glad for at det kommer frem at Ole Ivars, og ikke minst jeg, er mye mer enn «Nei, så tjukk du har blitt».

Ole Ivars-bassisten tror at det kan være flere årsaker til at den populære dansebandhiten ikke ble tolket.

– Den har masse humor, men har også alvor i seg. Dette kan være vanskelig å tolke og fremføre på en god måte. Den teksten føler i hvert fall jeg at helst bør synges med et smil, og på et humoristisk vis, selv om dette temaet også er alvorlig nok, forklarer han, og fortsetter:

– For min del er det jo selvopplevd, og jeg tok en liten hevn ved å skrive låten. Essensen er jo at om man ikke har noe annet å si til en person enn at hen har lagt på seg, blitt tjukk, har det for godt, har spist opp all maten sin og så videre, så bør man heller la være å si noe. Det er mulig at låten er vurdert av noen i valget av låt, men det får jeg neppe vite noe om.

Dette ble overveldende for William Kristoffersen

Artistveteranen peker også på ord og formuleringer i sangteksten som kanskje kan virke krenkende.

– Kanskje de ikke vil synge disse ordene?, spør han, og fortsetter:

– Det er jo i dag politisk ukorrekt, men sannsynligvis akseptert fordi sangen er så kjent, og gjort med oss så langt tilbake som i 1999.

– Rart

«Hver gang vi møtes»-kollega Emelie Hollow (25) tror ikke at det er helt tilfeldig at «Nei, så tjukk du har blitt» ikke ble valgt som tolkningslåt.

– Jeg tror det er fordi at vi andre artistene enn William, kanskje er melankolske og inderlige artister. Alle valgte litt triste låter. «Nei, så tjukk du har blitt» er den største hiten, og den første jeg tenkte på da jeg tenkte på Ole Ivars. Men det ble rett og slett for langt unna min verden, sier hun, og fortsetter:

– Kanskje hvis jeg hadde skrevet «Nei, så tjukk du har blitt», da hadde William kanskje tatt den på min dag.

– FOR LANGT UNNA: Emelie Hollow tror at «Nei, så tjukk du har blitt» var langt unna de andre «Hver gang vi møtes»-artistenes stil og musikk, og at sangen kanskje ikke passer seg helt i dagens klima. Foto: Vegard Breie / Pinakkel Studio

Hollow mener at låten kanskje ikke er helt i tråd med samfunnets holdninger i dag.

– Den låten er skrevet litt tøysete, men i dagens klima ... jeg tenker i hvert fall at man ikke kommenterer på hverandres kropper, så da blir det rart å gjøre det i en sang.

– Er den politisk ukorrekt?

– Nå er den nok det, ja. Men den er så vidt jeg vet skrevet fra et godt sted, det er ikke ment for å være stygg.

TV 2 har kontaktet flere av artistene i «Hver gang vi møtes», som enten ikke har besvart våre henvendelser eller ønsket å kommentere saken.

– Står fritt til å velge

TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl, forklarer hvordan låtutvelgelsen fungerer i musikkserien.

– I «Hver gang vi møtes» står artistene fritt til å velge i hverandres kataloger. Ofte er det tematikk eller budskap i sangen som avgjør låtvalget, og at de kan gjøre det til sitt eget – i en ny versjon. Ole Ivars har som kjent en svært bred katalog, men hvorfor ingen har valgt «Nei, så tjukk du har blitt» vet vi ingenting om, sier Dahl til TV 2.



Se «Hver gang vi møtes» lørdager klokken 20.00 på TV 2 Direkte og TV 2 Play.