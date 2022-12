Ole Ivars: – Føler oss lurt!

GOD KVELD NORGE (TV 2): Bandsjef i Ole Ivars mener det er totalt uforståelig at konserten i januar ble avlyst allerede nå. – Risikoen ble for stor for oss denne gangen, sier prosjektansvarlig.

Mandag meldte God kveld Norge at konserten Ole Ivars skulle holde i Kongsvingerhallen i januar, er avlyst grunnet labert billettsalg. Arrangøren meldte også dette på egne nettsider mandag formiddag.

Konserten skulle være en del av Ole Ivars «Siste dans», en avslutningsturné bandet er ute på for å runde av 58 år i manesjen.

«Økende inflasjon og renter, økte strømregninger, matpriser, og en ny bølge med corona, gjør at det ikke er marked for et stort arrangement i vinter», het det på arrangørens nettsider.

Nå reagerer bandsjef i Ole Ivars, William Kristoffersen, sterkt på måten dette er blitt gjort på.

Raser mot arrangørene

– Vi føler oss veldig lurt. Ole Ivars får på en måte skylda for at arrangøren har sluttet å selge billetter lenge før billettsalget normalt sett skyter fart. Det fremstår i annonseringen som at det er Ole Ivars som ikke trekker nok folk, sa William Kristoffersen, bandsjef i Ole Ivars til God kveld Norge mandag denne uken.

Spesielt synes Kristoffersen det er synd for de som når går glipp av en stor begivenhet i januar.

– Her har arrangøren ødelagt en dansegalla, ikke bare for publikum, men for alle involverte. Jeg har sittet i telefonen i hele dag for å slukke branner, sier Kristoffersen.

– Det var ingen grunn til å avlyse allerede nå. Det er for meg helt uforståelig, fortsetter han.

AVLYST: Mandag denne uken valgte arrangøren å avlyse den kommende dansegallaen i Kongsvingerhallen. Foto: Faksimile/Dansegalla Østlandet 2023

Bandsjefen mener at arrangøren burde ha stolt på at Ole Ivars er i stand til å samle folket.

– Vi har eksempelvis jobbet med Vikingskipet i mange år. Der har det alltid vært mye folk. Men det har ikke sett sånn ut en måned før vi går på scenen. Folk tar seg god tid, det er store lokaler, og de venter til det nærmer seg. De siste 14 dagene selges mer og mer, og aller mest går unna den siste uken. Vi har alltid kommet oss i mål, og det fortalte jeg også arrangøren.

– Det er mye større grunn til at en arrangør skal stole på at Ole Ivars leverer, enn motsatt. Man blir klok av skade, men denne gangen her var jeg ikke særlig klok, sier han.

Arrangøren svarer på kritikken lenger ned i saken.

Kristoffersen viser til et samarbeid med arrangør Boye som startet opp i mars i år. Han forteller at de to hadde en del til felles og hadde en god dialog, og at han derfor ikke så noen grunn til å betvile at arrangøren hadde gode hensikter. Der mener han nå at han har tatt feil.

– Det handler blant annet om at vi aldri fikk noen garantier for å stille opp på arrangementet. Ei heller fikk vi noen gang på plass en kontrakt, som vi alltid bruker å ha. Han ville at alle band skulle møte opp i Kongsvingerhallen 28. januar i håp om å få betaling, men at betaling først blir gitt ved break even. Det ville jo ikke bandet mitt eller jeg gå med på. Samtidig ble vi spurt om overskuddet kunne deles 50/50 mellom bandet og Huseby Skoles Musikkorps, som arrangør Boye er leder for, sier bandsjefen.

Kristoffersen er overrasket over at muntlige avtaler han stolte på at var på plass, brått ikke var noen avtaler likevel.

– Arrangør har sagt at han gjerne ønsker å få til noe mer samarbeid med bandet i fremtiden, men jeg kan si høyt og tydelig at det er jeg ikke interessert i. Samarbeidet vårt er over.

I videoen under kan du se hva som skjedde da Truls og Hellstrøm ble med Ole Ivars i studio:

Frykter ny covid-periode

Når God kveld Norge tar kontakt med Boye Wangensten Berge, beklager han avlysningen, men understreker at arrangøren konkluderte med at det var riktig å avlyse denne gang, med tanke på omstendighetene.

Når vi orienterer om at det er kommet kritikk fra Ole Ivars-sjef William Kristoffersen, henviser Boye oss videre til prosjektansvarlig Stig Kvarsnes for svar.

De to sitter sammen i styret i Huseby Skoles Musikkorps, og opplyser at det er musikkorpset som stod som arrangør.

Kvarsnes presiserer i en e-post til God kveld Norge at det ikke er Ole Ivars som har skyld for avlysningen av konserten.

– Avlysningen henger utelukkende sammen med at vi som arrangør er for usikre på hvordan billettsalget ville blitt de siste ukene inn mot arrangementet, og i døra. Vi vet at billettsalg nå for tiden i det vesentlige skjer de to siste ukene inn mot arrangementet, skriver Kvarsnes og fortsetter:

– En så stor dansegalla er imidlertid et kostnadskrevende arrangement. Som arrangør har styret i Huseby Skoles Musikkorps ikke vært villige til å bære den økonomiske risikoen, når vi har sett hvor stram økonomien har blitt for mange i den siste tiden og under hensyn til varsel fra helsemyndighetene om en ny covid-periode.

Videre skriver Kvarsnes at han opplever at det har vært en åpen og god dialog med Kristoffersen, samt andre band og deres management.

Han peker på tilbakemeldinger som Huseby Skoles Musikkkorps skal ha fått fra andre i bransjen, som bidrar til at musikkkorpset ikke har troen på at de klarer å selge minst 2.500 billetter, som det ble budsjettert med.

– Vi gjentar at dette altså ikke har noen ting med Ole Ivars som band å gjøre, men kombinasjonen av nok en koronabølge og stor usikkerhet i privatøkonomien for mange av våre potensielle billettkjøpere, skriver han.

– Vi både vet og har stor tro på at Ole Ivars trekker mye publikum til sine arrangementer, men vi er usikre på at markedsforholdene ville gjøre gallaen til et vellykket arrangement hvis det ble gjennomført i januar 2023.

– Ble ikke enige om avtale

Når God kveld Norge stiller Kvarsnes spørsmål vedrørende Kristoffersens kommentar om at muntlige avtaler var brutt, og at en kontrakt aldri ble utarbeidet, skriver han følgende:

– Begge parter ønsket å signere en skriftlig avtale, men gjennom de siste par månedene ble vi ikke enige om risikodeling og honorar ved en eventuell avlysning som vi som arrangør kunne takle. Vi som arrangør ønsket å forsøke flere løsninger for å gjøre det tryggere å gjennomføre arrangementet. Blant annet satte vi frem forslag om at Ole Ivars og andre leverandører ble med å dele på risikoen, men også oppsiden, hvis arrangementet ble gjennomført og det skulle gå bra, skriver han og fortsetter:

– Blant forslagene til Ole Ivars var at de kunne være med å dele hele overskuddet likt 50/50 dersom gallaen gikk bra. En slik løsning ble vi ikke enige om.

Han understreker at det er Huseby Skoles Musikkorps som er arrangør, ikke Boye alene, og at det her nok er noe ulik oppfatning av situasjonen.

Kvarsnes avslutter med å presisere at dette var imidlertid ikke avgjørende for at gallaen ble avlyst, og peker igjen på de overordnede forholdene i markedet.

– Etter at vi hadde sett på alle mulige løsninger, mente vi fortsatt at de økonomiske forholdene i markedet i januar innebærer for stor risiko og vårt styre var derfor enstemmig i at risikoen ble for stor for oss denne gangen.

I serien «Abu og Mayoos Norge» skal gutta på campingtur til Montebello rett over svenskegrensen. De to vennene varmer opp til en turen med litt danseband-musikk, men ordene «Nei, så tjukk du har blitt» skaper stor forundring hos Mayoo Indiran: