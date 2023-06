Olaf Tufte om Spilling og Ødegaard: – Håper de koser seg

KOMMENTERER: Tidligere idrettsutøver Olaf Tufte, her avbildet med kona Aina Tufte under Gullruten. Foto: God kveld Norge/Ola Thingstad /Instagram @odegaard.98 og helenespilling

Det var i mars Helene Spilling (27) og Martin Ødegaard (24) møtte opp på rød løper sammen i London.

Det ble mildt sagt en snakkis, og en av dem som fikk spørsmål om romanseryktene var «Mesternes mester»-vinner Olaf Tufte (47). Han ble godt kjent med proffdanser Spilling under innspillingen av NRK-serien.

Til God kveld Norge var den OL-vinnende roeren klar på at Ødegaard burde komme innom gården hans før han kunne bedømme om fotballstjernen var bra nok for reality-kollegaen.

– Må sjekke at han oppfører seg pent

Spørsmålene overrasket

Torsdag bekrefter Ødegaard og Spilling at de er i et forhold. Det gjorde de vet å dele en rekke bilder sammen, blant annet fra det som ser ut som et ferieopphold i et tropisk land.

Tufte svarte raskt da God kveld Norge kontaktet ham om nyheten.

– Det er jo hyggelig. Håper de koser seg på ferie og pleier hverandre, skriver Tufte i en melding.



Han bekrefter at han har snakket med Spilling etter at han kommenterte romanseryktene til God kveld Norge i april, men utdyper ikke dette noe mer.

Tuftes romansekommentar gikk ikke ubemerket hen, og kort tid senere fikk han samme spørsmål av både VG og Dagbladet. Rød løper benyttet ham som en slags ekspertkilde under Gullruten, og lurte på hva han mente om Sophie Elises ferske forhold.

– Hvordan er det å ha nærmest blitt en romanserykter-ekspert?



– Det kom overraskende på at jeg skulle få alle de klissete spørsmålene, forteller Tufte til God kveld Norge.



Skaper overskrifter i utlandet

Britiske medier har vært tett på saken siden ryktene i mars, og torsdagens nyhet har ikke overraskende skapt overskrifter.

The Daily Mail skriver at Arsenal-kapteinen bekrefter romansen med Spilling «med en rekke kjærlighetsfylte bilder».

Videre ramser avisen opp ulike detaljer i de ferske bildene av paret, og beskriver Spilling som en «blond skjønnhet».

The Sun skriver at Arsenal-kapteinen kanskje har Spilling å takke for den gode sesongen. Tabloidavisen avslutter med å skrive at man muligens får sett glimt av henne neste sesong, mens hun «heier på mannen sin».