OL-stjerne kaster klærne på OnlyFans: – Forandret livet mitt

Den tidligere OL-deltakeren forteller at Onlyfans gjør det mulig for henne å fortsette idrettssatsingen.

– Det hjelper meg å overleve, betale husleien min, betale for dagligvarer og den dekker sykkel- og kafferegningene, forteller Ianculescu til Daily Star.

Ianculescus familie flyttet til Canada fra Romania i 2001, da hun var ti år gammel. Hun konkurrerte for Canada i tenårene, men representerte Romania under vinter-OL i Pyeongchang i 2018.

Der ble hun nummer 31 på kvinnenes 500 meter skøyter.

Selv om hun er mest kjent for skøyteløp, har hun nå rettet blikket mot sommer-OL i Paris 2024. Der håper hun å få delta som syklist for Canada.

Det spørs bare om det økonomiske strekker til. Laget hennes har amatørstatus.

SKIFTET KARRIERE: Alexandra Ianculescu ble nummer 31 på 500 meter skøyter under OL i 2018. Nå satser hun på sykling. Foto: IMAGO / Ernst Wukits

– Har forandret livet mitt

Den rumensk-kanadiske skøyteløperen startet å bruke betalingsplattformen OnlyFans i 2021. Tidligere livnærte hun seg som personlig trener. Det har hun nå kuttet ut.

– Noen spurte hvorfor jeg ikke opprettet en Onlyfans-konto, siden jeg uansett la ut bikinibilder, så jeg faktisk kunne få betalt for det. «Betaler folk seriøst for det?», spurte jeg. Jeg liker kroppen min og har lyst til å poste bilder uansett, forteller Ianculescu.

– Så jeg sa «Jeg kan prøve i én måned og se hvordan det går. Og det var ellevilt! Forteller hun.

Bildene hun selger skal vise seg å gi flere goder.

– Jeg har råd til å dra til steder jeg alltid har drømt, kjøpe drømmesyklene, spare til drømmebilen og jeg kan nyte det på en måte der jeg ikke trenger å ofre mitt atletiske liv for å jobbe tre deltidsjobber slik jeg pleide før, skriver hun på Instagram.

– Det har forandret livet mitt til det bedre, konstaterer Ianculescu.

Målet hennes er imidlertid en karriere som profesjonell syklist. Hun håper å få en kontrakt i løpet av et par år.

Misbrukes

OnlyFans er et kontroversielt nettsted. Det legger til rette for at kjendiser kan kommunisere med tilhengerne sine, men også for at sexarbeidere kan få betalt for innhold på relativt trygt vis, siden de selv kontrollerer hvem som får abonnere.

Samtidig avslørte BBC i 2021 at nettstedet også blir brukt til å selge videoer som inneholder seksuelle overgrep mot barn og sexvideoer som involverer hunder, vold og våpen.

OnlyFans brukes angivelig også til å avtale fysiske møter for prostitusjon. I noen tilfeller kan det ifølge BBC være «byråer» som bruker OnlyFans for å reklame ansatte, som i verste fall kan være ofre for menneskehandel.

Advokat John Christian Elden har tidligere forklart at det kan være straffbart å bestille visse typer videoinnhold.

– Tilbyderen kan ikke straffes, men det er et spørsmål om formidleren og kjøperen i visse tilfeller kan straffes, har Elden uttalt til TV 2.

Koster 200 kroner i måneden

Alexandra Ianculescu tar 20 dollar i måneden i betaling fra sine følgere. Det tilsvarer litt over 200 norske kroner.

Dette er på omtrent samme nivå som norske drivere av OnlyFans har lagt seg på.

Søstrene Michelle Scott (26) og Julia Scott (21) fra Bergen tar sammen en månedspris på 19 dollar. Trønderen Johanne Nordeng (27), som angivelig er i verdenstoppen på OnlyFans, har en månedspris på 14 dollar.

Da skattelistene kom i desember 2022, viste tallene at de tjener godt på å drive disse kontoene.