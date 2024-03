OL-mesteren om «Vinnerschkalle»: – Følte jeg var på leirskole

KONKURRANSEHODE: Tidligere håndballspiller, Karoline Dyhre Breivang, er med i TV 2-programmet «Vinnerschkalle». Her fra pressetreffet. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Den tidligere landslagsspilleren kom også til finalen i Mesternes Mester i 2019. Hun tror mye av det hun har lært gjennom toppidretten er en sterk fordel som deltaker i «Vinnerschkalle».



UTSLÅTT: Karoline Dyhre Breivang i utslagskonkurranse i «Vinnerschkalle». Foto: Espen Solli

– Jeg har alltid hatt et konkurransehode, så sånt sett var «Vinnerschkalle» perfekt for meg. På håndballbanen hadde jeg alltid lyst til å vinne og var tilstede i avgjørende situasjoner. Og; jeg hadde hodet på rett plass. En episode jeg husker godt var det avgjørende avkastet i semifinalen som førte til seier i OL i Sør-Korea. Det trengtes å gjøres og jeg elsker å vinne, forteller Dyhre Breivang om det skjebnesvangre øyeblikket i 2008.

Trener mye

Som tidligere toppidrettsutøver vet Dyhre Breivang hva det vil si å stå i motgang, tåle smerte og være fokusert når man skal gjøre kjedelige ting.

Selv om hun har lagt håndballen på hylla, trener hun fem til seks dager i uken. Det er styrke og kondisjonstrening det går i.

«VINNERSCHKALLE»: Caroline Dyhre Breivang jubler etter scoring mot Danmark under EM i håndball, 2014. Norge vant 27-21. Foto: Vidar Ruud/Scanpix

– Det er bra for folk rundt meg at jeg får rørt litt på meg. Jeg blir hyggeligere å ha med å gjøre hvis jeg får trent litt, sier Dyhre Breivang til TV 2.

Røk ut med vaskeklut

Karoline Dyhre Breivang og Silje Sandmæl havner i en utslagskonkurranse i det tredje programmet av «Vinnerschkalle» – kalt «Vaskekjerringduell» etter Oslolosens forslag.

FØLELSER: Oslolosen tar farvel med Karoline Dyhre Breivang og avslører at han har fått følelser for henne. Foto: Skjermdump/TV 2

Vaskeklut og bøtte på enden av tredemølle ble en vrien konkurranse, og det var Dyhre Breivang som til slutt hadde minst vann i bøtten og røk ut.

– Jeg ser tilbake på en fin opplevelse, og det var kjekt - men også litt frustrerende - å konkurrere igjen.

GODE VENNER: Karoline Dyhre Breivang i samtale med Frank Løke under pressetreffet til «Vinnerschkalle». Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Hva vil du minnes best etter å ha vært med på «Vinnerschkalle»?

– Det var veldig gøy å sove på sovesal. Jeg følte jeg var på leirskole. Det gøyeste er folkene du møter, at det er en fin gjeng. For når du skal prestere i sånne settinger, så er det de folkene du er sammen med akkurat der og da som blir de viktigste menneskene i livet ditt, for å kunne prestere og ha det bra, avslutter Dyhre Breivang.