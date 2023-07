Økende svindeltype: – Mitt navn misbrukes

Da TV 2-nyhetsanker Cathrine Fossum (45) tok opp mobilen for å sjekke sosiale medier, så hun plutselig hennes eget ansikt på flere falske annonser og artikler.

Reklamene brukte blant annet hennes ansikt for å reklamere for kryptovaluta – og at karrieren hennes skulle møte slutten etter at hun delte «detaljer i skandaløst intervju».

«Norsk bank saksøker Cathrine Fossum for hennes uttalelser på direktesendt TV», lyder den ene overskriften. Artikkelen ser ut som den er hentet fra Nettavisen – men denne eksisterer ikke.

Nå fastslår sikkerhetsekspert at dette er et økende problem.

FALSK: Dette var en av de falske artiklene. Foto: Skjermdump

– Fristelser, frykt, tid og tillit

Da 45-åringen så disse annonsene, tok hun umiddelbart til Instagram for å verne andre mot å falle i fellen.

– Flere falske saker om dagen … Har heller ikke investert i bitcoin eller blitt saksøkt av en norsk bank. Rapporter gjerne hvis disse sidene dukker opp, takk, skriver hun.

Når TV 2 søker opp nettsidene som disse er publisert på, finnes de ikke lenger.

MISBRUKT I SVINDEL: Cathrine Fossum er nyhetsanker for TV 2, vikarierende programleder for «God morgen Norge» og reality-profil. Foto: TV 2

– Det er absolutt ikke greit at mitt navn misbrukes på denne måten. Dessverre dukker falske annonser og artikler opp innimellom, og jeg håper folk ikke lar seg lure, forteller Fossum til TV 2 og understreker:

– Jeg setter stor pris på at man rapporterer dette dersom det dukker opp!



Men Fossum er kun én av mange offentlige personer som har blitt brukt i slike annonser.

I juni gikk programlederen Live Nelvik (40) hardt ut på Instagram, da hun ble misbrukt i falske slankereklamer.

At offentlige personer ofte blir brukt i slike annonser, stemmer også ifølge Knut Ivar Rønning. Han er daglig leder i Norsk Senter for informasjonssikring (NorSIS), og skriver til TV 2 at kjendiser ofte blir brukt på grunn av deres status:

– Dette er en svindelmetode som spiller på fristelser, frykt, tid og tillit for å påvirke den som blir utsatt, til å utføre ulike handlinger. Svindleren utnytter at mange kan relatere seg til den aktuelle personen, og spiller på den tilliten vedkommende har. Det virker troverdig når budskapet ser ut til å komme fra dem, og får derfor også flere klikk og treff.

VIRKER TROVERDIG: Knut Ivar Rønning er daglig leder for Senter for informasjonssikring. Foto: Moment Studio/NorSIS

Økonomisk svindel

Når TV 2 presenterer eksemplene som Fossum har blitt utsatt for, forteller han at dette tyder på en spesifikk svindelform.

– Dette kan se ut som forsøk på økonomisk svindel, hvor det fremstilles som om kjendisen har investert i kryptovaluta, for å friste eller lokke andre til å logge seg på, for å kunne «oppnå det samme» som kjendisen har gjort.

FALSK: Dette er en av de falske artiklene. Foto: Skjermdump

– Det er en form for sosial manipulasjon ved at svindlerne utgir seg for å være noen andre, i dette tilfellet en med status i samfunnet.

Nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække, er åpen om at dette er et tilbakevendende problem.

– TV 2s profiler blir jevnlig brukt i svindelsaker og falske reklamer, og omfanget er til tider så stort at det er vanskelig å få oversikt, men vi rapporterer og anmelder jevnlig disse sakene.

– Enkelt å lage falske nyheter

Rønning understreker at det kan være vanskelig å få fjernet oppslag og omtaler, og at det kan gå utover omdømmet og tilliten til personen som misbrukes i reklamene.

– På generelt grunnlag viser både nasjonale og internasjonale undersøkelser og rapporter at det i de aller fleste tilfeller er nettverk som står bak denne typen svindelforsøk. Dette medfører at også enkeltpersoner med relativt lav kompetanse kan være i stand til å gjennomføre denne typen svindelforsøk.

Svindler som det Fossum har blitt brukt i, har etter hvert blitt svært utbredt og er økende, fastslår han.

– Den som blir utsatt, kan egentlig ikke gjøre så mye for å forhindre at dette skjer, nettopp fordi det er så enkelt å lage falske nyheter og falske nettsider, skriver han og fortsetter:

– Dersom vi alle blir flinkere til å være kritiske og i stand til å vurdere innholdets troverdighet før vi deler det, kan vi bidra til å redusere omfanget, og dermed også skaden.

Det samme understreker nyhetsredaktør Solbrække:

– Jeg oppfordrer folk til å være kritiske når man ser slike reklamer. TV 2s ansatte ville aldri stilt opp i reklame for forskjellige produkter. Vi opplever dessverre at folk tror på dette og blir lurt.