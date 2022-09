Ofret seg etter spritsmugling-diskusjon – ville ikke lyve på TV

Etter kort tid på småbruket var det presten Thor Haavik som måtte pakke sakene og forlate Torpet. Hans medforpaktere Robert Michael Scott (55) og Bjørn Egil Mogenstad (44) begynte tidlig å konspirere mot presten, og dannet en allianse.

Da den utslåtte Farmen-deltakeren Dagny Vartdal (50) ankom småbruket, bestemte de seg for at det var Haavik som skulle møte henne i tvekamp. Uten å informere Haavik om dette.

Situasjonen tilspisset seg da det ankom smuglersprit på gården, og det ble stilt et spørsmål om de skulle delta i smuglingen eller ikke. Det hele endte med at presten meldte seg frivillig til å ta første tvekamp.

Den unge presten ønsket nemlig ikke å lyve på TV.



Ville ikke delta i kriminell virksomhet

Etter smuglerspritens ankomst på gården tok det ikke lang tid før Scott, Mogenstad og Vartdal ble enig om å holde presten utenfor oppdraget. De ville gjennomføre smuglingen for å tjene penger.

Først ønsket de å skjerme presten fra det moralske dilemmaet, men det ble raskt brukt mot han. Haavik syns at spritsmuglingen ble vanskelig for han ikke bare som prest, men også som generelt.

– Så da fant jeg ut at det var bedre å risikere å miste opplevelsen, enn å risikere å måtte lyve for politiet og på TV, forteller Haavik.

I 1922 var det nemlig ulovlig med sprit i Norge, og forpakterne ble gjort oppmerksom på at den tidligere eieren av husmannsplassen hadde havnet i fengsel for akkurat dette.

ALENE: Haavik følte seg alene i spritsmuglingsituasjonen (F.V.: Robert Michael Scott, Thor Haavik, Dagny Vartdal, og Bjørn Egil Mogenstad). Foto: Anton Soggiu

Etter mye frem og tilbake endte nemlig Haavik opp med å melde seg frivillig til å være først ut i tvekamp mot nykommer Vartdal.

– Det ble en veldig diskusjon på det. Og det var jo tøft. Det er vanskelig å være alene i en slik situasjon. Så da endte jeg opp med å si at hvis vi kvitter oss med dette brennevinet så kan jeg være den første som går i kampen, deler presten.

– Jeg meldte meg til kampen for at vi ikke skulle involvere oss i det som førte den forrige eieren i fengsel, rett og slett.

Haavik endte opp med å tømme ut smuglerspriten i skogen, noe han var lettet over da politiet ankom gården kort tid etter. Det tok derimot ikke lang tid før både Mogenstad og Scott begynte å angre, og forsøkte å ta opp igjen spritsmuglingen.

SMUGLERSPRIT: Det ble flere diskusjoner blant de fire deltakerne da de oppdaget smuglersprit på gården. Foto: Anton Soggiu

– Etter politiet hadde vært der kom det en fyr fra den banden, sier Haavik og forteller at det da oppsto en verbal konflikt mellom han og Scott.

– Det ble veldig vanskelig for meg da jeg på en måte hadde tatt en for laget med å gå i kamp. Så da ble det en ny diskusjon.

Selv om Scott tok en prat med spritsmugleren, så valgte deltakerne til slutt å ikke bidra. Haavik forteller likevel at han hadde et fint opphold på Torpet, med unntak av den ulovlige virksomheten.

– Stemningen var veldig god sånn ellers, utenom den uenigheten der da. Jeg opplevde at både Bjørn og Rob var opptatt av at vi skulle trives alle sammen. Det er utrolig viktig å ha den innstillingen når vi bare er tre stykker der.

– Unner henne det

Haavik forklarer til TV 2 at han ikke opplevde situasjonen med spritsmuglingen som ekte, men det var viktig for han å være et godt forbilde for dem som ville se det på TV.

– Det jeg tenkte på var om jeg ville at folk skulle se på TV at jeg bedriver ting som ville ført til fengsel i 1922. Og det var jeg veldig tydelig på at jeg selvfølgelig ikke ville.

28-åringen endte da i tvekamp med Vartdal, som fikk velge gren. Hun valgte «Kims lek», hvor deltakerne blir vist en rekke gjenstander i 20 sekunder som de ble bedt om å huske, og deretter skulle gjengi en etter en. Vartdal hadde flest riktig, og vant derfor tvekampen.

EMOSJONELL: Dagny ble svært emosjonell og glad da hun vant tvekampen og fikk bli værende på Torpet. Foto: Anton Soggiu

– Dagny ble kjempeglad. Det var rørende å se hvor mye det betydde for henne.

Haavik, som kom helt til finaleuken da han var med på Farmen i 2020, syns det var riktig at Vartdal fikk en ny sjanse.

– Jeg ble veldig glad på hennes vegne. Altså jeg ville gjerne vinne den kampen, men jeg synes at det er utrolig fint at hun som bare hadde fått oppleve en uke på Farmen fikk lov til å være en del på Torpet, avslutter han.

Torpet ser du tirsdager, torsdager, fredager og søndager på TV 2 Play.