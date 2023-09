Odin (37) hyller sin kjente artist-pappa

Faren har selv blitt spurt om å være med i «Hver gang vi møtes», men er glad for at det er sønnen som skal representere familien.

Øyvind Staveland (63), Vamp sin frontfigur, har akkurat sluppet sin første soloplate, og TV 2 møter haugesunderen i Oslo i forbindelse med lanseringen.

Sønnen hans, Odin Staveland (37), befinner seg lenger nord i landet, nærmere bestemt på Kjerringøy i Lofoten, hvor han spiller inn en ny sesong av «Hver gang vi møtes» i disse dager.

SOLOPLATE: Vamps frontfigur, Øyvind Staveland, har gitt ut sin første soloplate. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

De to har samarbeidet om Øyvinds nye plate, «Lipper», som sønnen har produsert for faren.

– Odin ville høre på materialet jeg hadde klart, og utfordret meg på en del ting. Jeg er glad for at jeg lot ham gjøre det, og det har blitt spenstig. Han er mye yngre, har vokst opp med Vamp og får oss til å utvikle oss litt, sier Øyvind til TV 2.

– Barnearbeid

Odin begynte å skrive låter i 2004 og leverte låter på flere plater frem til 2008.

Platedirektøren til Vamp, Jan Paulsen, mente etter hvert at Odin burde bli tatt inn i bandet, eller så måtte han få ha sangene for seg selv.

VAMP: F.v. Odin Staveland, Kjetil Dalland, Øyvind Staveland, Lars Eirik Støle, Bjørn Berge og Jan Toft. Foto: Terje Pedersen

– Han mente at vi drev med barnearbeid i den perioden. Så da ble han invitert inn i bandet etter å ha vikariert på trommer en stund. Den veien ble kortet litt inn. Fra 2008 var han med på plater og turneer, sier Øyvind.

På nyåret blir Odin å se i «Hver gang vi møtes». Det gleder far Øyvind seg til. Han har selv blitt spurt om å delta noen ganger, men er nå glad for at det er sønnen som skal representere familien og Vamp.

– Jeg tror det blir ganske friskt og det ser spenstig ut. Han kommer nok til å være lik der som han er med oss – at han utfordrer litt. Jeg har fått mine sjanser til å være med, men det er bra at de slipper yngre krefter til, sier Øyvind.

Lovord om faren

Odin er full av lovord om sin far, og forteller til TV 2 at faren selvfølgelig har mye av æren for at han er der han er i musikerlivet.

– Hvordan er det å ha faren din som leder i bandet?

– Nå har jeg samarbeidet med han siden jeg var 16 år, så jeg er veldig vant med det nå. I begynnelsen var det vel litt mer overgang, men vi har funnet en veldig god balanse i ting. Jeg snakker fritt uansett, så jeg sier det jeg mener, han sier det han mener, og det er takhøyde for det, forteller Odin.

«HVER GANG VI MØTES»: Odin Staveland i intervju med TV 2 på Kjerringøy før innspilling av neste års sesong. Foto: Run Gyllander Eide / TV 2

– Hva har faren din betydd for deg?

– Han har selvfølgelig betydd masse i kraft av at han er min far, akkurat som min mor har masse betydning for meg. Og musikalsk, så var det han som satte meg i gang. Han betyr masse for meg, sier han.

I trygge hender

Øyvind gleder seg til å se sønnen utfolde seg i «Hver gang vi møtes», og håper at det blir god blanding av låter som skal presenteres.

– Det beste for oss er at de velger en fin blanding, men at de plukker låter fra hans solokarriere. Men det er spennende om de lager nye versjoner av «Månemannen» og «Tir n'a Noir», avslutter Øyvind Staveland.



Sesong 14 av «Hver gang vi møtes» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play i januar 2024.