Ny uttalelse fra Rammstein etter alvorlige anklager

Flere kvinner har den siste tiden kommet med anklager mot vokalist Till Lindemann (60) etter at en 24 år gammel kvinne hevdet å blant annet ha blitt dopet ned under en konsert i mai.

Etter at kvinnen oppfordret folk til å kontakte henne om eventuelle lignende episoder, har to anonyme kvinner fortalt om angivelige hendelser i tyske medier.

Der hevder ei å ha blitt tilbudt dop etter at hun skal ha våknet opp med vokalisten oppå seg i en hotellseng. En annen hevder å ha blitt ført til et rom med vokalisten, og sier at det endte med et angivelig samleie, men at hun ser på det som et overgrep og maktmisbruk.

Rammstein skrev på Twitter 28. mai at de avviser alle anklagene.

Gruppa er for tiden på europaturné, og i deres siste innlegg har flere stilt spørsmål til hvorfor de ikke kommenterer anklagene på appen.

Søndag kom de med en ny beskjed til sine 2,8 millioner følgere på Instagram.



Der skriver de å ha registrert irritasjonen og spørsmålene, og at anklagene har rammet de alle veldig hardt.

«Vi tar dem ekstremt alvorlig. Til våre fans: Det er viktig for oss at dere føler dere komfortable og trygge på showene våre - både på og utenfor scenen».



Videre i innlegget skriver bandet at de fordømmer enhver form for overtredelser, og ber folk om å ikke delta i offentlige fordommer mot de som har kommet med anklager.

Avslutningsvis ber de også om at folk ikke er fordomsfulle mot bandet.