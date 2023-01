FLERE ENDRINGER: TV 2 bekrefter at seerne vil bli introdusert til en ny endring i Farmen-universet dette året. Foto: Anton Soggiu

Den syvende sesongen av Farmen kjendis hadde premiere denne uken, og seerne så tolv spente og nervøse kjendiser innta Steinsjøen gård.

Nå er det kjent at det kommer flere endringer i Farmen-universet, nemlig en helt ny tvekampgren.

Den nye tvekampgrenen som blir introdusert denne sesongen, er noe verken deltakere eller seerne har sett lignende av før – nemlig «tønnesjakk».

FERDIG: Programleder Tiril Sjåstad Christiansen bekreftet i 2022 at hun er ferdig som programleder i Farmen kjendis etter den syvende sesongen. Foto: Anton Soggiu

Tønnesjakk skal være et alternativ til kunnskap, som da er en av få grener som ikke er fysisk. I fjor høst ble det bekreftet at den omstridte grenen tautrekking ble byttet ut med en ny, og like brutal, gren.

Tønnesjakk kan beskrives som en blanding mellom sjakk og bondesjakk.

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, bekrefter til TV2.no at hun håper å se den nye tvekampgrenen i aksjon denne sesongen.

– Vi har alltid et ønske om å fornye programkonseptene våre fra sesong til sesong. Tønnesjakk som ny tvekampgren i «Farmen kjendis» er et eksempel på en slik endring i et etablert programkonsept. Så blir det spennende å se om andrekjempen utfordrer Aleksander i denne grenen allerede på søndag.

Dette er spillereglene

Spillbrettet til tønnesjakk er delt inn i små ruter, som da kan minne om et sjakkbrett.

En tønne flyttes ett felt om gangen: frem, tilbake, sidelengs eller vertikalt. Unntaket er dersom du hopper over egne eller motstanderens tønner.

Du kan hoppe over en tønne om gangen, men kan gjøre flere hopp i ett trekk.

I tillegg til tønnene, har hver deltaker også et melkespann. Det kan brukes til å ødelegge for motstanderen. Dette plasseres i hvilken som helst ledige rute, og det er ikke lov å hoppe over eget eller motstanderens melkespann.

Før hver tur, må første- eller andrekjempen først flytte melkespannet og deretter en tønne.

Førstemann med alle sine fire tønner over streken på motsatt side, vinner tvekampen.

Det gjenstår å se om noen av årets deltakere velger den mentalt utfordrende grenen. Tønnesjakk krever nemlig evnen til å hodet kaldt, men også å holde styr på sine egne tønner og melkespann – samtidig som motstanderen sine.

Farmen kjendis ser du tirsdager 21:40, og onsdager og søndager kl. 20 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.