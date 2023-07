Ny trend tar av – artistene får gjennomgå: – Føles nedverdigende

Sommeren er for fullt i gang, og med det står flere store festivaler og konserter for tur.

I det siste har det vært en økende trend å kaste diverse objekter mot artistene på scenen, hvor flere artister har fått betydelige skader under konserter.

Harry Styles (29), Pink (43) og Bebe Rexha (33) er noen av de internasjonale artistene som har måttet gjennomgå den siste tiden.

Sistnevnte endte opp med å måtte forlate scenen etter at noen fra publikum kastet en mobiltelefon på ansiktet hennes.

KONSEKVENSER: Stian «Staysman» Thorbjørnsen tror ikke at alle forstår konsekvensene av den nye trenden. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Flaks at man ikke har blitt truffet

Stian «Staysman» Thorbjørnsen (41) er også kjent med fenomenet, og har selv opplevd å få ting kastet mot seg under konserter.



– Jeg føler at det alltid har vært en trend å kaste ting opp på scenen. Jeg tror ikke alle tenker konsekvenser når jeg ser folk kaste telefoner på scenen, sier Thorbjørnsen til TV 2.



41-åringen fra Fredrikstad forteller at det ofte blir kastet BH-er og undertøy på scenen, men at det også har blitt kastet mobiler under konserter.

– Det har vært mange mobiler som har blitt kastet på scenen under konsertene våre, i hvert fall den siste tiden. Jeg tror ikke folk tenker over hvor hard en telefon blir når man kaster den på scenen, sier Thorbjørnsen.

Artisten har tidligere blitt truffet av mobiler på kroppen, men aldri noe som har gitt vesentlige skader.

– Vi har sett mobiltelefoner som har kommet rasende forbi i hodehøyde én meter unna, så det har egentlig kanskje vært litt flaks at man rett og slett ikke har blitt truffet ordentlig, sier 41-åringen.

– Bør tenke seg om to ganger

Artisten har en teori om hvorfor flere nå velger å kaste mobiltelefonen.

– Jeg tror de ønsker at man skal ta bilde eller video med mobilen, for det er ofte vi ser at videofunksjonen er på, forteller Thorbjørnsen.

41-åringen kan også fortelle at man bør tenke seg om to ganger før man velger å kaste mobilen på scenen.

– Det er ikke alltid vi ser mobilene heller, så man risikerer at de blir tråkket på, og noen mobiler har også havnet midt i pyromaskiner og blitt ødelagt. I tillegg kan det være utfordrende å få de tilbake noen ganger, sier artisten, og legger til:

– Man risikerer også å treffe publikum i bakhodet med telefonene med mindre man ikke står helt fremst. Så det er en trend jeg ikke forstår meg helt på.

Imidlertid mener Thorbjørnsen at BH-er og annet undertøy bare er koselig å få kastet opp på scenen. Han forteller at de til og med har donert penger for hver BH som ble kastet på scenen under tidligere konserter.

ARTIST: Carina Dahl har drevet med musikk i flere år. Hun har også konkurrert i både «Melodi Grand Prix» og «Stjernekamp» på NRK. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Føles nedverdigende

Carina Dahl (37) har i mange år holdt konserter over hele Norge, og forstår ikke hvorfor noen velger å kaste ting mot scenen.

– Jeg synes at denne kastetrenden er helt tragisk. Det føles ut som en nedverdigende greie, sier Dahl til TV 2.

Dahl har selv ikke opplevd noen alvorlige kaste-hendelser, men forteller at hun er redd for at det kan skje.

Nettavisen har også omtalt saken.

Under årets VG-lista opplevde artist Ramón Torres Andresen (25) å bli kastet ting på. Det la han ut på sin egen TikTok-kanal.

«Hørte noen ble kastet epler på, så jeg var heldig I guess», skriver Andresen til videoen sin.

Boybandet Ballinciaga har de siste årene gjort seg bemerket i musikkbransjen. Til tross for mye festmusikk og et tilsynelatende ivrig publikum, har bandet mest erfaring med myke objekter som har blitt kastet på scenen.

– Vi er bare vant til at jenter kaster BH-er. Så det plager ikke oss særlig, uttaler Ballinciaga til TV 2 i en epost.