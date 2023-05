NY SESONG: Det blir ny sesong av «Kids in crime», hvor Lea Myren og Jakob Oftebro spiller sentrale karakterer. Foto: TV 2

«Kids in crime» ble en suksess, da den rullet ut på TV-skjermen i fjor høst. Dramaserien baserer seg på regissør Kenneth Karlstads egne ungdomsår.

Nå blir det en ny sesong av serien som skildrer det beintøffe narkotikamiljøet på 2000-tallet.

– «Kids in crime», som er et upolert og brutalt ærlig oppvekstdrama, har engasjert seere i alle aldre og ble raskt en seerfavoritt på TV 2 Play. Det er strålende nyheter at Norsk Filminstitutt har innvilget støtte og nå gleder vi oss til en ny sesong, sier programredaktør i TV 2 Kathrine Haldorsen.

Serieskaper og regissør Kenneth Karlstad ble belønnet med Nordisk Film & TV Fonds manuspris for den første sesongen av «Kids in crime» tidligere i år, og har også fått Gullrutens fagpris for beste regi av TV-drama.

Serien er også nominert til Gullruten for beste drama.

– Det er fantastiske nyheter at vi kan starte jobben med en ny sesong. Vi er takknemlige for all entusiasmen fra seerne og deres iver etter å se mer gir oss massiv motivasjon til å utvide universet. Planen er å gå dypere inn i karakterene tematisk og forsøke å pushe det visuelle uttrykket maks, sier Kenneth Karlstad.

Den første sesongen av «Kids in crime» har rå humor og spenning, og gjenspeiler utfordringene og det tøffe ungdomsmiljøet i Sarpsborg på begynnelsen av 2000-tallet. I hovedrollene er Jakob Oftebro i rollen som Freddy Hælvette, Lea Myren som Monica, Kristian Repshus som Tommy og Martin Øvrevik som Pål.

HOVEDROLLER: F.v. Martin Øvrevik, Kristian Repshus, Jakob Oftebro, Lea Myren og serieskaper Kenneth Karlstad Foto: TV 2/Jan-Petter Dahl

I den andre sesongen blir det gjensyn med alle karakterene, og Monica og hennes historie vil få en sentral rolle.

«Kids in crime» – sesong 2 kommer på TV 2 Play i 2024.